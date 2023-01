Risto Mejide ha lamentado la marcha de Dani Martínez de ‘Got Talent’ y se ha despedido de él con un cariñoso mensaje

Para sorpresa de todos los seguidores de ‘Got Talent’, Dani Martínez anunciaba este miércoles, 25 de enero, que tras cuatro temporadas dejará de formar parte del jurado del talent show de Telecinco. Sus compañeros y amigos, Edurne y Risto Mejide, han lamentado su adiós.

«He vivido cuatro temporadas apasionantes en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en ‘Got Talent’ había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado tanto con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas 4 temporadas», escribió Dani Martínez en su perfil de Instagram.

Tras lo cual, agradeció «a todo el equipo del programa, de la primera a la última persona, porque vuestro trabajo ha hecho mejor el mío. Gracias a los espectadores por el cariño que me habéis mostrado. Ha sido un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión a vuestras casas con este gran formato».

Risto, a Dani Martínez: «Este tipo es irremplazable»

Sobre esta dura decisión de su compañero de la mesa del jurado se ha pronunciado Risto Mejide también a través de su cuenta de Instagram. Y lo ha hecho con un tierno y cariñoso mensaje de despedida con el que pone de manifiesto el buen rollo que había entre ellos.

«Nadie es imprescindible. Ya lo sé. Pero este tipo es irremplazable. Gracias Dani Martínez por estas cuatro temporadas de risas, de confidencias, de apoyo y de ingenio. A tu lado ha sido todo siempre mucho más fácil. Saber que vendría una réplica divertida desde la otra punta de la mesa me ha hecho mejor en mi trabajo. Y tener como vecino de camerino me ha hecho además muchísimo más feliz. Por eso y porque, aunque me fastidie, en el fondo sé que estás haciendo lo correcto, mi querido hermano pequeño. Para mí es un sí», ha publicado Risto Mejide a través de un storie.