‘One Piece’: Cuándo se estrena la serie de acción real en Netflix, primeras imágenes y póster oficial

Este año 2023 nos reencontramos con Monkey D. Luffy pero como nunca antes lo habíamos visto.

Si hoy en día hay un reto difícil para cualquier estudio es la adaptación de un anime popular. Ya lo vimos con ‘Cowboy Bebop’. No satisfizo a nadie, pasó sin pena ni gloria y, al poco de estrenarse, Netflix canceló la serie. También hay que añadir que ‘Cowboy Bebop’ no funcionaba y se quedó en tierra de nadie. O recordemos la adaptación de ‘Dragon Ball’ que… No, tampoco hace falta recordar eso, que queremos empezar el día bien. Netflix sorprendió en 2020 anunciando que haría un remake en acción real de ‘One Piece’ y todos los fans de la serie se pusieron en alerta.

Es normal. El manga creado por Eiichiro Oda es uno de los mangas más largos de la historia (hace poco se recopilaron todos sus tomos en uno único y ocupaba 21.000 páginas), y también uno de los animes más exitosos. De hecho, quizá sea el más famoso actualmente junto con ‘Naruto’. Y sus mangas son los más vendidos cada mes. Normal que haya expectación (y miedo) a partes iguales.

Matt Owens y Steven Maeda han sido los encargados de llevar a buen puerto (guiño, guiño) la adaptación a acción real. Mientras que Owens fue guionista en series como ‘Luke Cage’ o ‘The Defenders’, Maeda lo fue en clásicos como ‘Perdidos’ o ‘Expediente X’. Dos buenos showrunners que prometen fidelidad al material original, o eso puede intuirse gracias a las primeras imágenes promocionales de la serie.

En esta primera imagen del remake de ‘One Piece’ se puede ver a los 5 protagonistas de la serie: Luffy, Zoro, Nami, Usopp, y Sanji. Todos de espaldas (lógicamente, para ganarse más titulares cuando los presenten de frente) y con una imagen que recuerda a uno de los capítulos más recordados de la serie: ‘Memories’. Y, de fondo, el primer barco de la tripulación de los Sombreros de Paja, el Going Meri en la versión del manga, o «Alma de Merry» si eres fan del anime

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF — Netflix (@netflix) January 30, 2023

La segunda imagen compartida es un póster promocional de la serie, fijando la fecha de estreno este año, 2023, y con Monkey D. Luffy de espaldas, con su mítico sombrero, dando el pistoletazo de salida.

¿De qué va ‘One Piece’?

‘One Piece’ narra las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el «One Piece»: el tesoro oculto por el único ‘Rey de los Piratas’ de la historia, Gold Roger.

Esa es la premisa de la historia, que lleva ya cerca de 800 episodios, y que actualmente podemos encontrar en Netflix o en la plataforma CrunchyRoll. Es uno de los animes más queridos, y no es para menos. Luffy es un gran protagonista, carismático y divertido. Y sus compañeros de los Sombreros de Paja son perfectos. ¿Cómo no enamorarte de cada uno de ellos? La pregunta ahora es: ¿quién va a interpretar a estos piratas en el remake de ‘One Piece’?

El protagonista es Iñaki Godoy que tendrá la dura tarea de dar vida a Monkey D. Luffy. Y el joven actor mexicano ya ha dicho que no teme la reacción de los haters. El resto del grupo principal de piratas lo interpretarán Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) y Taz Skylar (Sanji).

Me siento muy feliz con mi trabajo, sé que di lo mejor de mí. Ya la gente la verá y ellos decidirán qué piensan, pero yo hago esto porque me gusta, porque me hace feliz, pero ya si es bien recibido o no, eso ya son pequeñas bendiciones. Iñaki Godoy

meet the Straw Hats in Netflix's live action ONE PIECE:



Iñaki Godoy is Luffy pic.twitter.com/TJj24AOTr7 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

¿Cuándo llegara el remake de ‘One Piece’?

Pese a que el proyecto se anunció en 2020, el rodaje terminó a finales de agosto de 2022. No hace falta recordar que, entre medias, tuvimos una pandemia que retrasó todo bastante. Pero una vez que ya han salido las primeras imágenes, vemos luz al final del túnel. Con ese primer póster, Netflix asegura que veremos la serie en 2023. Por lo que es bastante probable que nos llegue de cara a verano o justo después.

El teaser debería aparecer justo antes de Semana Santa para ponernos los dientes largos. Pero tranquilos, que no vamos a ver nada sacado de la manga, ya que el propio creador, Eiichiro Oda, ha supervisado el remake. Al igual que Neil Druckmann en ‘The Last Of Us‘. De hecho, el propio Oda se encargó de dar el visto bueno a los dos showrunners Owens y Maeda. Owens además se ganó el visto bueno de Oda al contarle cómo ‘One Piece’ le salvó la vida:

«Le conte que una de las mejores cosas de ‘One Piece’ es que se trata de una historia sobre que todo el mundo tiene tragedia, dolor o tristeza en su vida pero no es lo que te define. Lo que te define es cómo usas eso para tu propio futuro, y que nadie tiene que hacerlo solo. Nadie tiene que estar solo. Cuando encuentras a esa gente que te motiva, te levanta, te ayuda… ese es el poder más grande del mundo. Y esa es la historia que quiero contar».