Mayka Navarro da explicaciones por este muy polémico directo en ‘Ana Rosa’: «Está manipulado»

Mayka Navarro da explicaciones sobre su polémico directo en ‘El programa de Ana Rosa’ del 2 de enero y señala una «manipulación»

La conexión en directo de Mayka Navarro para ‘El programa de Ana Rosa‘ del pasado 2 de enero levantó grandes ampollas y ahora la propia protagonista se ha pronunciado. La periodista catalana, que habitualmente es corresponsal para al matinal de Telecinco desde Cataluña, se encontraba en el conocido mercado de La Boquería de Barcelona para informar del encarecimiento de los precios de los productos y para interesarse por cómo había influido la bajada del IVA aprobada entonces por el Gobierno.

«Hoy muchos se han sorprendido porque ese anuncio de esa rebaja del IVA que aprobó el Gobierno la semana pasada y que entraba hoy en vigor mucho no se ha notado. ¿Y por qué no se ha notado? Porque mucho del género comprado se compró el año pasado y por tanto esa rebaja del IVA en los productos básicos no se nota», expuso en esa conexión Mayka.

Sin embargo, cuando se dispuso a pulsar las impresiones de algunos comerciantes de ese mercado, se encontró con la respuesta más inesperada. Joan, el pescadero, le confesó «que el pescado estaba tan barato que se le hizo cola» y, a continuación, Manolo, el frutero, también le dio un grueso corte al asegurarle que los precios habían descendido en contra de lo que ella estaba informando en el magacín de Ana Rosa.

Algo que llevó a Mayka Navarro a clamar en directo una frase que generó gran controversia. «¡No puede ser que todo el mundo en La Boquería me diga que ha bajado todo! ¡Voy a tener que cambiar de mercado!», espetó en mitad de un arrebato. Unas palabras que fueron interpretadas como una confirmación de que en el programa de ‘AR’ se buscaba deliberadamente reflejar y cuestionar que las medidas anticrisis adoptadas por el Ejecutivo eran imperceptibles.

EL FRUTERO PUÑETERO



Primera emisión del año de @elprogramadear y primer tropezón.



Ay @maykanavarro . Que mal trago. pic.twitter.com/hFZOl7Ftdn — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) January 2, 2023

La polémica estuvo servida y, ante tanto revuelo, se ha manifestado ahora señalando una manipulación. «Alguien se dedicó a montar un vídeo con partes de ese directo de tal manera que el resultado, si tú solo veías ese vídeo, el resultado no tiene nada que ver con lo que pasó en aquel directo. El resultado era un vídeo absolutamente manipulado. Manipulado con la intención de atacar al programa de estar en contra de la medida de bajar el IVA de los productos básicos. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó aquella mañana», aclara.

Además, sobre esa frase de la discordia que pronunció insiste en que «evidentemente eso es un tono de broma y de risa que entiende todo el mundo salvo quien quiera ver ahí una maniobra del programa y de la presentadora contra el Gobierno». «En fin, fueron furibundas las críticas», lamenta profundamente la reportera mientras se pregunta: «¿Cómo iba yo a cuestionar eso? ¿Estamos locos?».