El rótulo en esta imagen de Roberto Brasero en Antena 3 que levanta ampollas y no es real

Roberto Brasero se ha visto envuelto en un bulo y ‘El Tiempo de Antena 3’ ha tenido que confirmar que se trata de una manipulación.

En los últimos días, la edición meteorológica de Roberto Brasero en Antena 3 del pasado 19 de enero ha generado bastante controversia en redes. Todo por una imagen de esa entrega que llevaba insertado un rótulo en el que se podía leer «el cambio climático provoca nevadas por el norte». Un sinsentido de titular que, efectivamente, no era más que un fake. Realmente nunca había aparecido tal información en pantalla; se trataba de una manipulación.

Por tanto, ante el revuelo causado, desde ‘El Tiempo de Antena 3’ no han tenido más remedio que publicar un tuit con la emisión real de ‘Antena 3 Noticias’. «Como se puede comprobar, no hay ningún rótulo. Alguien lo ha añadido para manipular y generar confusión», insisten los responsables de la cuenta oficial de Twitter mientras instan a los espectadores a no picar en ese tipo de bulos y a verificar antes de compartir.

Os compartimos la emisión real de Antena 3 Noticias (19-01-2023). Como se puede comprobar, no hay ningún rótulo. Alguien lo ha añadido para manipular y generar confusión.



❌ #NoPiques y #VerificaA3N antes de compartir



➡️ https://t.co/OfJNQsSbEp https://t.co/MJUT2ZDOeu pic.twitter.com/jdA4NujEO4 — El Tiempo de Antena 3 (@ElTiempoA3) January 23, 2023

Una aclaración que ya había hecho el propio Roberto Brasero justo un día antes, el 22 de enero, ante la pregunta de una incrédula seguidora. «Dime que esto no es verdad», le escribía la usuaria en cuestión. A lo que el presentador respondió de inmediato desmintiéndolo: «Claro que no es verdad, Ana. Han puesto ese rotulo falso que obviamente nosotros no pusimos y que alucino con que alguien se lo pueda creer».

claro que no es verdad Ana. Han puesto ese rotulo falso que obviamente nosotros no pusimos y que alucino con que alguien se lo pueda creer.

Sin embargo, y por inverosímil que resulte, parece que no ha sido suficiente y, por eso, ha tenido que pronunciarse nuevamente a través de su perfil. «Otro #fake como la copa de un pino. ¡Cómo vamos a poner ese rótulo! No tiene ningún sentido. Aun así, lo aclaramos por si alguien lo pensaba», ha escrito el periodista para tratar de zanjar la polémica de una vez por todas.