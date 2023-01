El lapidario palo que Joaquín Prat asesta a Feijóo por sus incendiarias palabras sobre los musulmanes

Joaquín Prat ve una absoluta «torpeza» las polémicas declaraciones de Alberto Núñez-Feijóo tras el ataque yihadista en Algeciras.

Como está sucediendo en la mayoría de infotaiments e informativos, ‘El programa de Ana Rosa’ con Joaquín Prat al mando ha continuado abordando el ataque en Algeciras, que se saldó con un muerto y cuatro heridos, y las novedades en la investigación; que poco a poco esclarece la afinidad del atacante con Daesh, la exaltación que hacía en redes de la organización terrorista y la radicalización exprés que había experimentado en los dos últimos meses consumiendo material yihadista.

Pero, además, se ha puesto el acento en las reacciones políticas que ha suscitado el suceso. Declaraciones que, en el caso del presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, han provocado gran controversia por el señalamiento a la religión musulmana. «Hay personas que matan en nombre de un Dios o en nombre de una religión. Sin embargo, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen», manifestó el líder de la oposición.

Unas palabras en las que parecía proclamar la superioridad de la religión católica sobre las demás al destacar que los católicos no matan en nombre de su religión. No obstante, más tarde, posiblemente al percatarse de la polvareda que iban a levantar, matizó de la siguiente manera: «Lo que ha ocurrido no tiene que ver con la religión, no se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra la religión». En cualquier caso, la polémica ha estallado y Joaquín Prat ha sido muy contundente en su réplica.

«Un poquito de altura de miras, hay que tener un poquito de sensatez»

«Un poquito de altura de miras, hay que tener un poquito de sensatez. Vincular este ataque a los españoles musulmanes… hay muchos musulmanes en este país. Tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos que los budistas, cristianos o cualquier tipo de religión», ha sentenciado muy serio el presentador que, ante las opiniones del resto de la mesa política, añadía sin cortapisas: «lo de la comparación es una torpeza, la comparación de no he visto a ningún católico matar en nombre de su religión es una torpeza».

Además, Joaquín Prat ha defendido la inmigración que ahora criminalizan formaciones como Vox y ha ensalzado «la importancia de estas personas en el desarrollo económico de este país». «De no ser por su aportación como fuerza laboral de la mano de obra inmigrante, la economía española no funcionaria», ha destacado el periodista.