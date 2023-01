El inesperado programa con el que Paz Padilla consuma su regreso a Telecinco un año después

A la espera del estreno de lo nuevo de ‘Déjate querer’, Paz Padilla participará en los especiales de ’25 palabras’ que emite este sábado Telecinco.

Telecinco lleva más de un mes promocionando la vuelta de Paz Padilla al prime time como presentadora de la nueva temporada de ‘Déjate querer‘, tras la marcha de Toñi Moreno a TVE. Será el programa con el que la gaditana recupere su puesto como presentadora en la cadena de Mediaset después de ser despedida hace justo un año tras abandonar el plató de ‘Sálvame’.

Asimismo, cabe recordar que Paz Padilla ha grabado el piloto de un nuevo programa de entretenimiento al estilo de ‘El Hormiguero’ con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, que de recibir luz verde podría ver la luz en las tardes de la cadena o en el access prime time. No obstante, aún no se sabe si este programa saldrá a la luz o no.

A la espera del estreno de ‘Déjate querer’ y de que el programa producido por Ana Rosa sea aprobado, Paz Padilla ya tiene fecha para volver a Telecinco un año después de su espantada de ‘Sálvame’, que derivó en su despido y posterior readmisión. Y será antes de lo esperado. Así, la actriz y presentadora será una de las invitadas de las dos entregas especiales de ’25 Palabras‘ que emitirá Telecinco este sábado 28 de enero en el prime time.

Dos especiales con concursantes famosos y la entrega de 50.000 euros

En esta ocasión, el concurso que Christian Gálvez presenta en la cadena en las tardes de lunes a viernes contará con la participación de cuatro famosos que ayudarán a los concursantes a superar las diferentes pruebas del programa y alzarse con un bote especial de 50.000 euros: Paz Padilla, Elena Furiase, Eduardo Casanova y Laura Sánchez acompañarán a Susana García (‘Pasapalabra’) y Manu Zapata (Los Lobos de ‘Boom’), los concursantes del primer programa; y a Victoria Folgueira (‘Saber y ganar’) y Antonio Ruiz (‘Pasapalabra’), que participarán en la segunda competición.

Tal y como recoge Telecinco en nota de prensa, uno de los cuatro concursantes reconocidos por haber participado en otros concursos míticos de la televisión, conseguirá llevarse el premio de 50.000 euros en el último segundo.

Por último, cabe decir que Telecinco confirma que estos especiales de ’25 palabras’ serán los últimos que emita la cadena en el prime time después de que la semana pasada decidiera dar relevo al ‘Deluxe’ en el prime time del sábado con el concurso de Christian Gálvez. No obstante, el formato producido por Fenix Media Audiovisual mantendrá sus emisiones diarias de lunes a viernes a las 19 horas.