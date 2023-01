Dani Mateo queda apartado de ‘Zapeando’ por este motivo de fuerza y quién le sustituye

Dani Mateo se ha tenido que ausentar tanto de ‘Zapeando’ como de ‘El Intermedio’ por motivos de salud.

Dani Mateo ha tenido que volver a cogerse una baja y ausentarse tanto de ‘Zapeando’ como de ‘El Intermedio’. La última vez que se vio obligado a desaparecer fue a finales de noviembre. Y en su lugar apareció por sorpresa Miki Nadal, que debutó así como presentador de ‘Zapeando’.

En esta ocasión, tras ponerse al frente de ‘Zapeando’ el lunes, Dani Mateo ha tenido que dejar su puesto tanto este martes como el miércoles por un problema de salud. Por el momento, el presentador deberá descansar y esperar para estar bien antes de retomar sus programas.

«Hoy me he quedado sin voz por una especie de gripe/catarro/vaya usted a saber», anunciaba este martes en un post de Instagram en el que además se quejaba de la situación de la sanidad. «Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El Intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino», se atrevía a decir.

Lo hacía exponiendo lo que le había sucedido al acudir a un centro de atención primaria. «He acudido a mi médico para que me viera y me dijera si había alguna forma de ir a currar o lo veía inviable. Me ha atendido la enfermera de guardia, pues con la huelga no hay médicos disponibles, pero, pese a todo, mi doctora, que es una santa, estaba en su puesto de trabajo y al oírme ha salido a atenderme. No solo me ha examinado la garganta, sino que me ha dado un tratamiento con el que espero poder reincorporarme mañana mismo. Eso sí, la pobre tenía peor cara que yo«, aseveraba defendiendo y pidiendo mayor apoyo a la sanidad pública.

Este miércoles, Dani Mateo daba la última hora de su estado de salud. «Ah, pues no… Sigo fatal 💀 A veces el cuerpo dice “basta” aunque la cabeza diga “sigue», escribía junto a una fotografía en la que se le ve cansado.

«Si le pasa a Rafa Nadal, que es lo más parecido a un superhéroe, que no me pasará a mí, que quizás sea de lo menos parecido. Gracias a todos por los mensajitos de apoyo y cariño. Espero estar de vuelta lo antes posible. A seguir viendo Zapeando y El intermedio. PD: agradezco cualquier consejo en plan Boticaria García que me deis…», concluye.

Lorena Castell, su sustituta

Durante su ausencia, está siendo Lorena Castell la que se está encargando de conducir ‘Zapeando’ como ya solía hacer durante las vacaciones de Mateo. Mientras que en ‘El Intermedio’ serán el resto de colaboradores los que ocupen el hueco hasta su vuelta.