Carmen Lomana prende su cruzada con Ágatha Ruiz de la Prada ante lo que afirma sin titubear

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana son examigas desde hace tiempo y ahora están más enfrentadas que nunca

Carmen Lomana era la primera en dinamitar, más si se podía, su relación con Ágatha Ruiz de la Prada. Todo empezaba cuando, en medio del debate sobre la polémica canción de Shakira, la socialité se refirió a una mujer, en referencia a la diseñadora, «cuyo nombre empieza por A y acaba por A» que llevaba años hablando mal del padre de sus hijos.

Tras esto, era Ágatha Ruiz de la Prada quien cargaba contra Lomana en un acto público: «Hay alguna gente muy sinvergüenza que se apunta al grupo de Shakira cuando luego son las tías cuyas amigas son lo peor». Al ser preguntada sobre si se refería a Lomana, contestaba de forma muy contundente: «Búscalo». Asimismo, Ágatha dejaba claro que ella se dedica a trabajar.

Ahora, ha sido Carmen Lomana quien ha contestado a la diseñadora acusándola de buscar fama en televisión. «Cuando yo empecé a trabajar en la tele, estaba asombrada y siempre me preguntaba: ‘Pero cómo se te ocurre…’ Nos conocemos hace mucho. Es divertido que se haya montado esta especie de… Ella sabe que trabajo muchísimo y ella tenía muchas ganas de trabajar en la tele», suelta a los reporteros de Europa Press.

Lejos de quedarse ahí, la socialité prosigue señalando públicamente a Ágatha Ruiz de la Prada y cómo ha hablado de su vida privada, tanto en sus visitas a los platós de televisión como en su último libro: «Yo nunca he tenido mucha afición por las portadas, porque nunca he dado ningún escándalo, ni me caso, ni me divorcio, ni cuento mi vida… Yo hablo y digo lo que pienso«.

Pese a este duro ataque, Carmen Lomana no descarta una reconciliación con Ágatha. Al ser preguntaba sobre si se tomaría un café con ella, contesta: «Pues mira, tengo un cruasán aquí y me voy a hacer un chocolate y me lo voy a tomar. Nunca he tenido guerra con ella, jamás, lo que pasa es que yo hablo y digo lo que pienso».