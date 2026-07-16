Manu Carreño lanza este preocupante aviso sobre el España-Argentina del Mundial con un claro augurio sobre el resultado final

Argentina será la rival de España en la final de la Copa del Mundo FIFA 2026 del próximo domingo 19 de julio. Es la finalísima soñada pero también la más temida por lo que supone la selección albiceleste encabezada por Lionel Messi. Y, a apenas tres días del acontecimiento televisivo del año, en 'Vamos a ver' han conectado con Manu Carreño, rostro histórico de la información deportiva en Mediaset, para conocer su análisis y sus pronósticos.

"Es la final perfecta y la más bonita del mundo", ha afirmado de entrada. Eso sí, el periodista ha advertido de que el encuentro de Argentina con Inglaterra, cargado de polémica, "es un ejemplo del partido que nos vamos a encontrar el domingo": "Va a ser un partido muy intenso, nos van a apretar mucho más desde el minuto uno y será un juego diferente a Francia. A Francia le teníamos mucho miedo por la gente de arriba, con Olise, Dembelé o Mbappé, con gente muy rápida que nos podía hacer mucho daño a la contra, pero en el centro del campo digamos que jugamos bastante cómodos y tuvimos el balón".

En cambio, para Manu Carreño, "con Argentina va a ser diferente, con un juego más agresivo y más intenso". "Que Dios reparta suerte", ha exclamado, pues esa forma de disputar el fútbol es muy peligrosa. "Tenemos a un Messi que con 39 años quiere fiesta y quiere más", ha avisado el narrador deportivo, recordando la capacidad de remontar un partido en tiempo récord: "Ayer, en el minuto 85, Argentina estaba eliminada y ganaba Inglaterra... Hay muchas críticas al seleccionador inglés porque echó al equipo muy atrás y en el última media hora Argentina se volcó y le dieron la vuelta al partido".

A pesar de ello, Carreño ha sido tajante en su vaticinio: "Yo creo que España va a ganar, lo creo de verdad. Creo que vamos a tener el balón más que ellos y que hay que estar al margen de su juego, que ya sabemos cómo es. A Messi le conocemos y no se le puede parar, pero no hay que obsesionarse con él. España tiene herramientas para ser mejores con el balón y les podemos hacer daño".

Manu Carreño: "Vamos a pensar que el árbitro va a ser imparcial y que nos vamos a tener que preocupar nada más que de Argentina"

Por otro lado, ha puntualizado que "ellos en el relato previo de aquí al domingo nos van a ganar" porque "en toda la literatura son campeones", pero "con el balón y el fútbol somos mejores que ellos". Aunque ha reconocido que este miércoles vio "la mejor media hora de Argentina en todo el Mundial". "Hasta ahora había ido ganando remontando a varios equipos como Suiza o Egipto, pero ayer en la última media hora, cuando Inglaterra se echó atrás, vi la mejor media hora de Argentina", ha enfatizado.

Aun así, "hay que estar tranquilos y yo estoy seguro de que ellos temen también a España y el fútbol que tiene España, con jugadores más maduros", ha resaltado Manu Carreño que, ante las polémicas con los arbitrajes, ha sentenciado: "Vamos a pensar que el árbitro va a ser imparcial y que nos vamos a tener que preocupar nada más que de Argentina".

"A mí me preocupa. Todavía no se sabe, no se sabe quién va a pitar la final. Hay tres opciones: un marroquí, un jordano y un iraní. No puede ser ni un europeo ni un americano. Sinceramente, el árbitro que pitó ayer en el Argentina-Inglaterra aquí en España pitaría en antigua Segunda División RFEF. Es un árbitro que no tenía nivel para pitar una semifinal de un Mundial", ha valorado.