Manu Pascual hace público el destino del histórico bote de 2.716.000 euros de 'Pasapalabra' si consigue ganarlo

En escasas horas, Manu Pascual y Rosa Rodríguez pondrán fin a su prolongado duelo en 'Pasapalabra' en el especial que Antena 3 tiene preparado para su prime time, justo después del paso de ambos concursantes por 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Y según se acerca el gran momento de descubrir quién se hará con el histórico bote de 2.716.000 euros, la pregunta que más resuena es una: ¿qué harán los concursantes con el premio?

Cabe recordar que esa respuesta ya ha resonado el plató del concurso conducido por Roberto Leal, y probablemente se ampliará este jueves por la noche en 'El Hormiguero', minutos antes del esperado rosco final, que arrancará a las 23:00 horas. Y es que, el concursante madrileño ya dejó claro cuáles eran sus intenciones durante su debut en el concurso.

Manu Pascual, sobre lo que haría con el bote millonario de 'Pasapalabra'

"Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando", aseguró Manu Pascual durante su debut en 'Pasapalabra' en mayo de 2024. Y durante principios del año pasado, cuando el joven estuvo a punto de hacerse con un bote de 1.276.000 euros, Roberto Leal le volvió a hacer la misma pregunta para ver cómo había cambiado su respuesta casi un año después de iniciar su concurso.

"Gran parte iría para mi familia, que son los que me han ayudado y apoyado en todo esto y en todo. Para seguir estudiando y si se puede alguna casa, alguna cosilla, algún viaje, de estos especiales, pues lo haría", confesó Manu Pascual al presentador del concurso, que no dudó en lanzar un apunte. "Hombre, yo creo que una casa sí puedes", comentó entre risas Roberto Leal, recordándole que desde su primera respuesta a la última, un año más tarde, el bote había superado el millón de euros.

Graduado en psicología, con el paso de los meses, el madrileño ha demostrado que su primera victoria en el programa no fue casualidad, sino el inicio de un reinado que pocos rostros de 'Pasapalabra' han logrado firmar. No fue hasta 7 meses más tarde, con la llegada de Rosa Rodríguez en noviembre de 2024, cuando comenzó el eterno duelo con su viral de la silla roja. Y es que el joven ha estado en numerosas ocasiones cerca de completar el rosco, quedándose en 24 aciertos.

Ante la esperada final del concurso de Antena 3, que a partir de este jueves tendrá que renovar los rostros de sus dos sillas, cabe destacar que se trata del bote más alto de su historia. Ni el premio de Rafa Castaño (2.272.000 euros), Óscar Díaz (1.816.000 euros) o Pablo Díaz (1.821.000 euros) ha alcanzado la astronómica cifra que el dúo de concursantes se juega este jueves.

Así, tras su paso por 'El Hormiguero', el dúo se enfrentará por última vez en la emisión especial de 'Pasapalabra' en prime time. Después de más de 307 cara a cara y 90 empates, Rosa Rodríguez y Manu Pascual viven su último cara a cara, con un esperado duelo final que finalizará con quién complete las 25 letras del rosco, haciéndose con el deseado bote de 2.716.000 euros que lleva acumulándose casi dos años.