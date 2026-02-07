La Sexta suspende la emisión de 'Lo de Évole' en su programación y anuncia esta oferta especial para este domingo

La Sexta estrenó la séptima temporada de 'Lo de Évole' hace tres semanas con entregas dedicadas a Manuel Carrasco, a Alba Flores y a Iñaki Urdangarín. Sin embargo, este domingo la cadena de Atresmedia suspende la emisión de la cuarta entrega de la temporada para ofrecer un especial de 'Al rojo vivo'.

Así, con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón, La Sexta se volcará con los comicios como cada vez que algún ciudadano está convocado a las urnas y hará una programación especial encabezada por Antonio García Ferreras.

No obstante, 'Lo de Évole' regresará a La Sexta la próxima semana tal y como el propio Jordi Évole ya aclaró el pasado domingo. "La semana que viene no hay 'Lo de Évole'. Hay especial Elecciones en Aragón. Volvemos el domingo 15 de febrero con la REINA: Loles León", avanzó el presentador.

La semana que viene no hay @LoDeEvole. Hay especial Elecciones en Aragón. Volvemos el domingo 15 de febrero con LA REINA: Loles León. #LoDeUrdangarin — Jordi Évole (@jordievole) February 1, 2026

La Sexta sustituye 'Lo de Évole' por 'Al rojo vivo: Objetivo Aragón'

La Sexta, referente de la información continua y de última hora, activa una programación especial para llevar a cabo una cobertura total de los comicios en Aragón. Junto a las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta (que prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Aragón), la cadena emitirá a partir de las 21:00 horas el especial 'Al Rojo Vivo: Elecciones Aragón', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras.

El especial, que se emitirá tras el cierre de las urnas, analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas con analistas como Lluís Orriols, Pablo Simón, Sandra León, Ignacio Urquizu, Manuel Cobo, Ignacio Escolar y Pablo Montesinos.

Asimismo, el programa contará con los periodistas de laSexta Noticias Rodrigo Blázquez, María Llapart y Ángela Vera, especializados en información política.

'Al Rojo Vivo: Elecciones Aragón' prestará especial atención a las implicaciones del resultado aragonés a nivel nacional y cómo puede influir en la situación del Ejecutivo, en la relación entre PP y Vox y en las alianzas que se pueden forjar tanto a escala aragonesa como a escala estatal.