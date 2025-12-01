El público dicta sentencia a 'Salvados' por la entrevista a Salomé Pradas y la crítica a Gonzo es unánime

'Salvados' alcanzó este domingo su entrega más vista desde 2022 en La Sexta y el mejor dato en la etapa con Gonzo tras el 9,9% y el 11% que anotó la doble emisión que albergó la primera entrevista en televisión de Salomé Pradas, la exconsellera del dimitido Carlos Mazón (la única imputada) y máxima responsable de Emergencias de la Comunidad Valenciana durante la trágica DANA de octubre del 2024.
Éxito en números, pues había gran expectación por esa reaparición en la que dejó claro el comportamiento irresponsable y negligente de Mazón, quien era su jefe, pero no en crítica. El público ha dictado su sentencia a la entrevista que el periodista gallego realizó a la expolítica, y lo cierto es que hay consenso para mal.
Salomé Pradas se presentó en esta doble entrega de 'Salvados' con un discurso victimista, considerándose cabeza de turco de un cálculo político del gobierno de la Generalitat tras su cese; defendiendo que el CECOPI se convocó a la hora correcta y lo que es peor: lanzando numerosos bulos contra la actuación del Gobierno central, contra la AEMET y contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. En definitiva, el relato que se viene sosteniendo desde hace más de un año.
Lo sorprendente es que esas insidias, más que confirmadas por la hemeroteca, no fueron rebatidas por Gonzo, que se alejó en todo momento de las preguntas incómodas dando lugar a una entrevista que, de forma generalizada, está siendo calificada de "fallida", "descafeinada", de "complaciente" y de "decepcionante"; poniéndose en la diana al periodista y presentador por su carácter "permisivo" y "pasivo" durante la charla: "Quien más ha perdido en la entrevista ha sido Gonzo".
"La entrevista ha defraudado, un periodista como @FerGonzo no puede dejar que le suelten tantas mentiras ya demostradas a la cara", "esperaba algo interesante, qué pérdida de tiempo", "va ser difícil volver a verlo como periodista de prestigio" o "triste porque no lo esperaba, triste y decepcionada" son algunas de las reacciones más destacadas.
"Que vergüenza de entrevista. Le has dejado que diga mentira tras mentira sin rebatirle absolutamente nada. Si para conseguir la entrevista, teníais que hacer este teatrillo, mejor no hacerla. Decepción total contigo y con el programa", ha denunciado otro espectador en una línea similar.
Mientras, otro usuario comparte una inapelable reflexión: "Me gustan programas como #SalvadosSaloméPradas, pero creo que abren un debate sobre la información en televisión. ¿De qué vale está entrevista si apenas se repregunta y no se corrigen ninguno de los bulos que repiten constantemente?".
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.