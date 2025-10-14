Acaba de llegar esta miniserie que tienes que ver si te gustó 'Vigilante', basada en una espeluznante historia real

Si eres fan de las series psicológicas donde los problemas con los vecinos son la trama principal como por ejemplo en 'Vigilante' (Netflix), esta semana ha desembarcado una nueva apuesta en el catálogo de Filmin en España, que te va a mantener en vilo a lo largo de sus tres episodios de menos de una hora de duración cada uno.

Estamos hablando de 'Fear', una miniserie británica que se ha estrenado al completo en la plataforma de streaming este martes, 14 de octubre. La historia arranca cuando Martyn (Martin Compston) y Rebecca (Anjli Mohindra) se mudan a una preciosa casa en Glasgow con sus dos hijos pequeños, emocionados por empezar una nueva vida lejos de Londres. Al principio, la nueva casa parece idílica, pero acabarán viviendo un auténtico calvario cuando su vecino Jan (Solly McLeod) les empieza a hacer la vida imposible, sufriendo una implacable campaña de intimidación.

La ficción esta dirigida por Justin Chadwick ('Las hermanas Bolena', 'Mandela. Del mito al hombre') y escrita por Mick Ford, y tiene su base en una historia real. 'Fear' es la adaptación para la televisión de una novela de título homónimo del escritor y periodista alemán Dirk Kurbjuweit, que llegó a ser subdirector del prestigioso diario Der Spiegel, y que decidió pasar a la ficción sus propias vivencias.

A principios de los 2000, Dirk Kurbjuweit se mudó con su familia a una casa en los suburbios de Berlín. Eran una familia de clase media normal completamente ajena al terrible giro que su vida daría poco después, al conocer a su vecino de abajo, que les hizo vivir un infierno durante meses, espiándoles, colándose en su vivienda y acusándoles de abusar sexualmente de sus hijos. Incluso le escribió un poema a su mujer, en el que fantaseaba con matarla.

'Fear' busca ahondar en la sensación de soledad ante la ley en una problemática así. En el caso de Kurbjuweit y su familia pidieron ayuda a las autoridades y se toparon con un vacío legal que no pudieron sobrellevar. Así mismo, en la serie, se refleja esta realidad con Martyn y Rebeca, quienes se encuentran igualmente solos ante una situación que les sobrepasa. Ni la policía ni los abogados pueden ayudarles ya que el acoso no está legislado como debería, dejando a las víctimas completamente indefensas.

