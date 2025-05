'Tardear' mete en apuros a 'De Viernes' tras desmontar lo que va a ocurrir: "Está todo guionizado"

Si hace unos días, 'Tardear' se hacía eco de un testimonio que aseguraba que la relación de Manuel González y Gabriela era un montaje para hacerse platós tras 'Supervivientes'; este viernes el programa ha destapado también lo que están haciendo Laura Cuevas y su marido Carlos, horas antes de acudir al plató de 'De Viernes'.

Desde casi el principio del reality se habló de un posible montaje entre la ex concursante de 'Supervivientes 2025' y su marido por el tema de los cuernos. De hecho, tras el viaje de él a Honduras y el fuerte enfrentamiento entre ambos se habló mucho de si todo estaba orquestado o no.

El pasado viernes, Laura Cuevas y Carlos Calderón visitaron 'De Viernes' y vivieron un tenso enfrentamiento tras el cual parece que las cosas no van por buen camino. O eso es lo que dijo Laura este jueves en la gala de 'Supervivientes'. ¿Pero es todo tal y como están contando? Pues según avanzaba Frank Blanco en 'Tardear' parece ser que no.

"Se está liando gorda porque nos han llegado informaciones que aseguran que lo que se está diciendo en público en los platós no tiene nada que ver con lo que está pasando fuera de los platós", revelaba el presentador antes de ver un resumen de lo que dijo Laura Cuevas en 'Supervivientes' y recordar cómo Paula, la supuesta amante de Carlos Calderón aseguraba en 'Tardear' que había tenido algo con el marido de Laura semanas antes de su boda.

Tras el vídeo, Verónica Dulanto avanzaba que Carlos amenaza con desenmascarar a Paula en 'De Viernes'. "Desde que tu diste la cara aquí, Carlos dice que ha atado cabos de lo que contaste y que tú tienes otra cara, ¿tienes miedo de lo que va a contar?", le preguntaba la presentadora. "Que diga lo que quiera si no me conoce de nada, son una panda de mentirosos él y su amigo", contestaba la supuesta amante del marido de Laura Cuevas. "¿Pero cómo que no le conoces no dices que te liaste con él?", le cuestionaba Frank. "Le conozco de los cuatro días que estuvimos conociéndonos", aclaraba ella.

Después, Paula dejaba claro que a ella no le daba miedo lo que pudieran contar de ella. "Todos tenemos un pasado, todos hemos hecho cosas en momentos de nuestra vida", comentaba ella. Por su lado, Leticia Requejo aseguraba que Carlos negaba que la conozca y que "le ha llegado mucha información de tu persona y que no te deja en buen lugar y que eres una oportunista y maleante".

Marisa Martín Blázquez, clara y rotunda contra Laura Cuevas y su marido antes de 'De Viernes'

Por otro lado, con respecto a la relación de Carlos y su mujer Laura Cuevas, Leticia Requejo aseveraba que él está muy desconcertado. "Me dice que está desconcertado con Laura porque atención lo que Laura le va diciendo es que porque no hacen una escapada romántica o un viaje y le sorprende esta predisposición de Laura pero Carlos se ha enterado de que ayer Laura por los pasillos de Mediaset decía que ganas tengo de pillar porque estoy en el mercado", explicaba la colaboradora.

A lo que Marisa Martín Blázquez apostillaba que "los dos están francamente mal como pareja pero han hablado porque quieren dilatar este chicle y estirarlo lo máximo posible para rentabilizar al máximo la historia y cada uno va a hacer su vida por separado y no quieren mantener ninguna relación sentimental entre ellos". "Están absolutamente de acuerdo para que la historia sea rentable", sentenciaba la periodista en 'Tardear'.

"¿Entonces Laura pretende vender una reconciliación que es mentira?", preguntaba Verónica Dulanto. "Tienen guionizado absolutamente todo. Una posible reconciliación, un viaje para que les pillen y puedan decir que están otra vez juntos, una nueva pelea, todo lo que puedan sacar y rentabilizar", concluía sobre la pareja que volverá a sentarse por segunda semana consecutiva en el plató de 'De Viernes'.