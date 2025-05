Avance de 'Renacer', próximos capítulos del lunes 26 y martes 27 de mayo: El accidente de Cem y Umay

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá esta semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren conseguía realizar la operación sin problema con la medicación que le han mandado.

Efsun recapacitaba pues creía que tenía que zanjar sus problemas con Bahar. Se disculpaba y prometía cambiar su actitud, pero solo con eso no es suficiente después de todos los problemas que había generado.

Rengin no se fiaba de Timur y le interrogaba a todas horas porque duda de él. Aziz preparaba una sorpresa muy especial a Seren para hacer las paces y continuar con su relación. Aseguraba que es el amor de su vida y quiere que se casen para no esperar más, incluso había llamado a una oficiante de bodas, pero la inesperada reacción de Seren le dejaba sin palabras.

Umay y Cem quedaban a escondidas. Ambos decidían coger la moto de Evren y su imprudencia les ponía en grave peligro.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emitirá el próximo lunes 26 y martes 27:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 26 de mayo

Umay y Cem llegan al hospital para que les examinen tras el accidente de moto que han tenido. Por suerte, ambos están fuera de peligro, pero todos sus familiares están muy enfadados y decepcionados con ellos.

Mientras tanto, Rengin cree que Timur y Efsun esconden algo y que tienen una relación en secreto. Por otra parte, Bahar se enfada con Evren por tomar más medicación de la que debe porque está poniendo en riesgo su salud, pero él no entra en razón.

Efsun y Timur acuerdan no volver a verse a solas porque Rengin sospecha que hay algo entre ellos y no quieren dar lugar a falsas ideas. Finalmente, Evren recapacita y le da su medicación a Bahar para no tomar más de la necesaria.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 27 de mayo

Cem decide alejarse de Umay para no hacerla sufrir porque piensa que hace daño a la gente que quiere. Además, cree que deben separarse porque se lo debe a su hermano.

Un nuevo paciente llega al hospital. Tiene hepatitis y necesita un trasplante por daño hepático. Timur consigue que el padre del chico sea su donante tras contarle su historia con Bahar.

Seren intenta arreglar su relación con Aziz y ambos se reconcilian por fin. Rengin intenta poner una trampa a Timur, pero no sale como esperaba y él se enfada. Está harto de su actitud y desconfianza.

Rengin testifica en el juicio por la custodia de Umay. Asegura que Bahar es una de las madres más dedicadas y responsables que conoce.

Evren comienza a marearse durante una operación por haber superado la dosis de su propia medicación, a pesar de saber los efectos secundarios que podía tener. Timur está harto de Rengin y toma una drástica decisión como venganza.