'Supervivientes' actúa sin diligencia ante la llamada de socorro de Gala Caldirola en directo

Gala Caldirola no atraviesa su mejor momento en los Cayos Cochinos. La concursante, cuyo concurso pende de un hilo en 'Supervivientes' debido a su nominación, ha vivido un crítico momento durante la última ceremonia de salvación que le ha hecho lanzar un grito de auxilio. Una acuciante situación que no ha sido correspondida por la organización, lo que ha generado críticas.

Este crítico momento se ha vivido al comienzo de la sexta gala del reality. Una entrega cuyo principal plato fuerte ha sido la ceremonia de expulsión que se ha debatido entre Koldo Royo y Gala Caldirola. Todo ello después de la salvación de Anita Williams. Una ceremonia que se ha llevado a cabo en unas plataformas sobre el mar. Todo ello a pesar de las duras condiciones climatológicas que podrían haber comprometido la salud de los concursantes.

Por si fuese poco, dichos concursantes venían de medir sus fuerzas en una extenuante prueba de localización en la que Gala Caldirola se ha entregado al máximo puesto que su equipo ha resultado ganador. Precisamente esta debilidad se ha hecho notar en su súplica: "No puedo. Es que me tiemblan mucho las piernas". Una petición a la que su compañera, Anita Williams, le ha respondido: "¡Y a mí todo el cuerpo, Gala! ¡Venga!".

Laura Madrueño, en el foco de las críticas por su fría actitud con Gala Caldirola

Laura Madrueño, en su papel como presentadora, tampoco ha mostrado compasión por la joven. "Hace frío, Gala. Hace muy malo. Cuanto antes empecemos, antes acabamos", le ha recordado con cierta frialdad. Una actitud que no ha provocado el fin de las súplicas de Gala: "¡Que no puedo! ¡Me tiemblan las piernas! Estoy perdiendo el equilibrio, no puedo". Ante esta actitud, Madrueño ha adoptado un tono más firme al instarle a la joven: "Gala, ¿te puedes poner en posición?".

"Es que no puedo. Me tiemblan las piernas, no estoy mintiendo", ha rogado Gala Caldirola con lágrimas en los ojos. Un pronunciamiento que no ha cesado: "Tengo mucho frío y llevo una semana muy mal. Lo siento". La concursante nominada no ha necesitado colocarse de pie puesto que Laura Madrueño le ha cortado al añadir: "Gala, me comunican que eres la primera en no ser salvada. Puedes tirarte al mar".