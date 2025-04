Silvia Intxaurrondo no puede ser más clara sobre Ana Rosa con esta sentencia final: "No es de nivel"

Silvia Intxaurrondo continúa inmersa en la promoción de 'Solas en el silencio', su primera novela. Sin embargo, una de las principales cuestiones a las que se está enfrentando durante sus últimas entrevistas es su reciente enfrentamiento con Ana Rosa Quintana. Y la presentadora no ha dudado en dar carpetazo a la cruzada de acusaciones iniciada por el rostro de Telecinco con un afilado dardo.

"A mí no me molesta, las audiencias las miro con lupa yo misma, no por estar frente a una persona, sino porque a mí me interesa que el programa que hacemos sea el más visto. Porque es un programa de calidad y yo quiero que llegue a todos y cada uno de los espectadores", comenzó explicando sobre su rivalidad con 'El programa de AR' durante su visita a Cadena SER este viernes.

Silvia Intxaurrondo sobre su polémica con Ana Rosa Quintana: "Es ficticio, yo no colaboro en él"

Y es que, Ana Rosa Quintana mandó un recado directo a Silvia Intxaurrondo hace unas semanas durante su paso por el pódcast de 'The Objective' asegurando que ambas tienen líneas editoriales muy marcadas pero solo se le recrimina a ella. "Este enfrentamiento es ficticio, pero yo no colaboro en él", aclaró la conductora de 'La hora de La 1', desentendiéndose de la polémica.

"A mí no me vas a encontrar colaborando en un enfrentamiento con un profesional. Pero claro, sí hay otros que colaboran", añadió la periodista lanzando un claro dardo al rostro de Mediaset por alentar el conflicto con sus declaraciones sobre su línea editorial y su programa en TVE. "Yo es que sinceramente... me encanta que opine de mi programa y me encanta que lo vea", insistió la comunicadora.

Silvia Intxaurrondo explicó entonces que ella no sigue 'El programa de AR' como para compartir una opinión formada sobre el trabajo de Ana Rosa Quintana o su equipo. "Yo no, no tengo tiempo. Para que yo vea el programa suyo tengo que salir del programa y verlo. Que es lo que al parecer hace ella para opinar", sentenció la presentadora.

"No me voy a meter en un enfrentamiento con una compañera, me parece que no es de nivel"

"Me encanta que lo haga y como espectadora tiene abierta, por supuesto, como todo el mundo, las puertas de 'La hora de La 1' y me encanta que los espectadores opinen. Pero no me voy a meter en un enfrentamiento con una compañera porque vamos, me parece que no es de nivel", terminó aseverando el rostro de TVE, tal vez lanzando un nuevo dardo a la presentadora de Telecinco por lanzar el primer reproche en toda esta espiral de declaraciones.