Pablo Chiapella se va de la lengua en 'La Revuelta' y destripa el insospechado futuro de Amador en 'La que se avecina'

Pablo Chiapella aterrizó en 'La Revuelta' este miércoles para presentar su nueva película 'El casoplón'. El actor se reencontró con David Broncano después de años sin visitarlo para desvelar todos los detalles de esta nueva comedia familiar, pero terminó desvelando algún que otro detalle de la nueva temporada de 'La que se avecina'. A su vez, se pronunció por primera vez sobre cómo encajó el abrupto final de 'Aquí no hay quien viva'.

Además de sorprender al presentador con unos regalos de su nueva película, que llegará a los cines el 16 de abril, el actor quiso decorar el sofá de 'La Revuelta' con un cojín de uno de sus míticos personajes: el capitán Salami. "Dudo siempre si están en emisión, si no", señaló Broncano, haciendo referencia directa a 'La que se avecina'.

La inesperada revelación de Pablo Chiapella sobre 'Aquí no hay quien viva' en 'La Revuelta': "Fue un drama"

"Hemos empezado a rodar la temporada 16, empezamos el lunes", desveló entonces Pablo Chiapella, confirmando que la nueva tanda de entregas de la ficción de Amazon Prime Video está de camino. "Claro, 16 temporadas combinado con las de 'Aquí no hay quien viva' imagino", añadió entonces el presentador algo confuso sobre la línea temporal de ambas series.

Amador Rivas es historia de España.



Lo que ha hecho @Pablochape con ese personaje es que es una maravilla de la comedia. #LaRevuelta pic.twitter.com/qx0gCVSOCO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

Fue entonces cuando Chiapella rememoró el fin de la exitosa serie de Antena 3 y cómo él se unió al elenco justo en la recta final. "Yo entré en los últimos 6 capítulos. Era una serie de máxima audiencia, estaba en su apogeo total. Me llamaron para entrar con un personaje fijo, yo flipando y me dicen 'se acaba'...", recordó el actor.

"Hacía un 35% de audiencia, nadie pensaba que se iba a acabar. Cuando se acabó fue un drama", confesó Pablo Chiapella, pronunciándose por primera vez sobre cómo encajó la inesperada cancelación de 'Aquí no hay quien viva', que se transformaría meses después en 'La que se avecina' en Telecinco. "Quién iba a decir que se iba a convertir en una cosa que me facilitó el trabajo a largo plazo, me vino bien", admitió el que aún da vida a Amador en la popular serie.

"16 años haciendo de Amador eh", subrayó el conductor de 'La Revuelta', atónito ante la cantidad de temporadas que han acumulado. "Yo me lo paso bien, la clave son los guionistas que me siguen sorprendiendo con lo que escriben, le tengo mucho cariño al personaje", explicó sobre los motivos por los que continúa en 'La que se avecina'.

Finalmente, se fue de la lengua al desvelar un poco de la trama de su personaje en esta nueva entrega. "En la anterior se dio cuenta de que no tenía cerebro y ahora en esta temporada tengo una empresa de tuk tuk. Él va dando información de lo que va pasando, todo lo dice mal y al revés. Además, aprovecha cuando cierra y va a recoger borrachos por las discotecas para llevarlos a casa y los pierde por el camino", se le escapó entre risas.