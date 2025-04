Makoke o Ángela Ponce: Una de ellas dos es la expulsada definitiva de 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' suma una nueva concursante expulsada de forma definitiva. En esta ocasión, los espectadores del reality han decidido que Ángela Ponce ponga rumbo a España tras su periplo por Honduras. Cabe recordar que se trata de la segunda expulsión definitiva. Una marcha que llega después de que Samya inaugurase este listado hace una semana.

En esta ocasión, Sandra Barneda ha comenzado la versión dominical de 'Supervivientes' conectando con Laura Madrueño, quien ha dado paso a una espectacular prueba de líder a la que se han enfrentado los cuatro habitantes de Playa Misterio: Ángela Ponce, Manuel González, Makoke y Nieves Bolós.

Los cuatro llevan conviviendo en Playa Misterio desde el pasado jueves. En aquél momento, Makoke se sumó a la convivencia tras ser expulsada del grupo general. De vuelta a a prueba de líder, cabe destacar que el concursante que se erija ganador podrá esquivar el televoto. También esquivaría la expulsión definitiva. En esta ocasión, Nieves Bolós ha sacado músculo frente a sus compañeros al imponerse y así esquivar el televoto exprés que ha expulsado a Ángela Ponce.

Makoke se salva y Ángela Ponce se convierte en la expulsada

Antes de proceder con la expulsión, el reality ha reducido dicho proceso a un intenso duelo entre Ángela Ponce y Makoke. Esto es debido a la salvación previa de Manuel González. De vuelta a la expulsión, Sandra Barneda ha conectado con las dos concursantes para comunicar la salvación: "El público de 'Supervivientes' ha decidido con sus votos en la app de Mitele que debe continuar la aventura... Makoke". Una noticia celebrada por la concursante: "Muchísimas gracias, os lo juro. Gracias, os quiero".

Por su parte, la recién expulsada no ha dudado en abrazarse a sus compañeros mientras que Sandra le ha animado diciendo: "Te vamos a ver en España. Solo quiero decirte que desde aquí, te lo diré en España y te daré un abrazo, gracias por concursar. La aventura no termina aquí, la aventura es como bien sabes, la vida misma". "Claro, la aventura comienza con vosotros", le ha respondido.

Antes de ser expulsada, Ángela Ponce ha compartido:"Independientemente de lo que pase esta noche, me siento súper afortunada de haber podido vivir esta experiencia y haberme superado. Tengo la sensación de que si me voy, me voy habiendo podido sobrevivir y llevo a todos mis compañeros en el corazón".