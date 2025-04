Joaquín Prat señala una clave definitiva sobre Koldo Royo tras pedir su expulsión de 'Supervivientes 2025'

Joaquín Prat ha puesto el acento en un detalle muy revelador sobre Koldo Royo tras pedir su salida de 'Supervivientes 2025' en una semana en la que se encuentra nominado y con un pie fuera. El chef apeló a sus seguidores a que no le salvaran después de que el equipo médico diera el visto bueno a su reincorporación.

"Tengo una edad, me gustaría hacer muchas cosas pero el cuerpo me está diciendo hasta aquí hemos llegado. Estoy pagando los meses de querer ser un chavalín de 26. Y no, tengo 66 para llegar a los 67", lamentó, asegurando que, en cualquier caso, es una decisión "triste porque la experiencia es maravillosa".

"Yo me encuentro bien, pero creo que psicológicamente estoy muy cansado y estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando y sé que está vez les voy a tener que decir que, si me queréis, dejadme salir por la puerta de enfrente y no por la de atrás", clamó Koldo Royo.

"Prefiero que no me salven porque quiero salir bien de aquí, digno. No quiero salir mal, ni dar más trabajo. No quiero salir en camilla, sino con los dos pies como entré. Quiero irme dándolo todo y no por la puerta de atrás. Hay que saber cuándo te tienes que ir", culminó el vasco para que la audiencia de 'Supervivientes 2025' entendiera por qué ha tirado la toalla.

Todo esto ha sido analizado en 'Vamos a ver' durante el club social. Y Joaquín Prat ha dado un punto de vista incontestable, poniendo en valor que Koldo prefiera esperar a conocer el veredicto de los espectadores en lugar de abandonar voluntariamente.

"Tiene mucho mérito aguantar a la decisión de la audiencia. Hay otros y otras que abandonan a la primera de cambio. Muchos han abandonado y este señor sin embargo va a esperar a lo que decida la audiencia", ha destacado el presentador de las mañanas de Telecinco. ¿Será Koldo Royo el expulsado finalmente o el público castigará su rendición y le dejará en la isla?