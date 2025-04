Javier Ruiz desmonta con un inapelable comunicado a quienes le critican ante el apagón: "Es un gran bulo"

Javier Ruiz se ha visto contra las cuerdas durante las últimas horas por unas palabras suyas del pasado sobre un apagón. Lejos de tratarse sobre un análisis del presentador en 'Mañaneros 360', la polémica se remonta a un clip de 2021, que se ha vuelto viral por su tajante postura sobre la posibilidad de que un fenómeno así azotara a España, que en su día calificó como "un gran bulo".

'Mañaneros 360' fue el espacio de La 1 que experimentó en vivo y en directo el momento clave en el que el suministro eléctrico y las comunicaciones se cortaron en todo el país en cuestión de segundos. "Hay un apagón en plató", advirtió el periodista a sus compañeros de programa. Más tarde, comenzó junto a la redacción una cobertura minuto a minuto sobre cómo había afectado el inesperado corte a lo largo de todo el país.

Al verse en el centro de los focos durante este significativo momento televisivo, muchos internautas han tirado de hemeroteca para recordar su otro destacado momento en lo que a "grandes apagones" se refiere. Y es que, en 2021, cuando Javier Ruiz era jefe de Economía en Cadena SER, protagonizó un vídeo en el que desmentía categóricamente la posibilidad de que un apagón energético de tal magnitud pudiese afectar a España en un futuro próximo.

EL BULO DEL GRAN APAGÓN: ESPAÑA NO ESTÁ EN RIESGO DE PARADA ELÉCTRICA GENERAL

–Ni por capacidad: Produce 107GW, consume 42GW en su pico máximo

–Ni por diversificación: 10 fuentes componen el mix energético

–Ni por ubicación: Rusia no bloquea nuestro flujopic.twitter.com/sJke8RKhZF — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) November 9, 2021

"El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección", subrayó el periodista en el clip de vídeo que se ha viralizado durante las últimas horas en X y ante el cual el presentador de 'Mañaneros 360' no ha tardado en rendir cuentas.

"Tampoco hay riesgo de que colapsen las nucleares. Y si eso pasara, al margen de que los responsables de esto irían a la cárcel y a la ruina, todavía nos quedarían la hidráulica, la eólica, la solar…", añadía Javier Ruiz en el vídeo. "La diversificación impide el gran apagón. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no estemos diversificados. Y sobre todo, es mentira, que seamos Austria", sentenció, explicando también cómo España no depende de Rusia ni tiene "riesgo geoestratégico" de ningún tipo.

Su respuesta más clara: "Para los ingenieros de la mentira..."

Pero el periodista no se quedó ahí en su análisis. "Es mentira que no tengamos capacidad. Es mentira que no tengamos diversificación. Es mentira que dependamos de Rusia. Todo esto es un gran bulo. Todo este fundido es un infundio. Y habrá que preguntarse por parte de quién. ¿Qué eléctricas tienen interés en amenazar con un gran apagón? ¿Qué partidos políticos tienen interés en desestabilizar todo esto?", subrayó con dureza el comunicador en el vídeo de 2021.

Ante el revuelo formado en redes, el reciente fichaje de La 1 ha tomado sus redes sociales. "Para los 'ingenieros de la mentira': el vídeo que sacáis de contexto tiene 3 años", comienza subrayando Javier Ruiz para añadir una serie de puntos. "No era verdad que el corte de gas de Putin provocara un apagón en España", añadió el comunicador. "Frente a las ratas luz (99,95% restablecida) y lejía democrática", terminó sentenciando Ruiz para dar carpetazo a la polémica.