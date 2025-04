Horóscopo semanal, del 7 al 13 de abril de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después de decir adiós al fin de semana arrancamos la segunda semana del mes de abril de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, estamos bajo el influjo del Cuarto Creciente de la Luna, del día 5 en Cáncer: es el momento de consolidar planes, relaciones y proyectos que hemos iniciado recientemente. Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, que está retrógrado en Piscis, se pone directo el día 7, y notaremos que nos entendemos y conectamos mejor con los que nos rodean.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 7 de abril hasta el domingo 13 de marzo de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

A pesar de los inconvenientes que te rodean, es el momento de apostar alto, porque vienen cambios positivos a los que tienes que sacarles partido. Si quieres que haya felicidad y progreso en tu vida, huye de los conflictos y evita los enfrentamientos. De lo que se trata ahora es de simplificar tu vida. Opta por el diálogo, te dará buenos resultados.

Horóscopo semanal Escorpio

No permitas que ninguna circunstancia te frene porque ahora tienes la oportunidad de realizar algo que deseas mucho. El planeta Marte bien aspectado te empuja a tomar la iniciativa y a moverte para que no se te escape lo que quieres. Es necesario que te libres de esas relaciones frívolas que solo te llevan a gastar energía física y mental. Tu vida va a cambiar a mejor.

Horóscopo semanal Aries

Muchas felicidades. Eres pura energía y dinamismo, y los retos, lejos de agotarte, te estimulan. Ahora, además, que tienes al Sol en tu signo podrás superar cualquier escollo, y vas a vivir situaciones afortunadas que te llenarán de ilusión. Es posible que tengas que tomar una decisión sentimental que, aunque te cueste, acabará beneficiándote.

Horóscopo semanal Géminis

Tú ya estás acostumbrado a las envidias y los celos que despiertas… No dejes que hagan mella en ti porque estás protegido por el benefactor Júpiter, que transita por tu signo, y eres invencible. Ahora bien, no intentes imponer a los demás tu forma de ver las cosas. Vas a poder solucionar algo relacionado con tu vida amorosa que te tiene preocupado.

Horóscopo semanal Tauro

Puede que tengas que hacer frente a algún bajón de energía, pero la Luna creciente te llena de vitalidad y de pensamientos positivos para que no te desmorones. Necesitas valorar todo lo que has conseguido, que es mucho, y dar tiempo al tiempo hasta que llegue lo que deseas. Te conviene prestar atención a tus asuntos económicos para evitar imprevistos que te alteren.

Horóscopo semanal Virgo

Llegan nuevas ilusiones a tu vida y, si sigues los dictados de tu corazón, no te vas a equivocar en tus decisiones. Tu mejor medicina estos días será aprender a relajarte. No dejes que tu tremenda energía nerviosa perjudique a tu salud. Puedes recibir un dinero con el que no contabas que te vendrá de maravilla. El 8, 9 y 10 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Cáncer

El planeta Marte en tu signo te apoya con su energía para que no desfallezcas y veas la luz en lo que te parecía un callejón sin salida. Puede llegar alguien a tu vida en quien podrás confiar y que te ayudará en tus propósitos. Tu economía resurge gracias a tus buenas decisiones y a algún que otro golpe de buena suerte y de nuevas oportunidades laborales.

Horóscopo semanal Piscis

Fantaseas con un futuro profesional distinto y por fin vas a tener la oportunidad de emprender un nuevo rumbo que te hará feliz. Venus en tu signo potencia tu poder de seducción y te ofrece un momento muy positivo para tus relaciones, aunque está retrógrado y puede que las cosas no salgan cómo y cuándo tú quieres. Solo tienes que tener un poco de paciencia.

Horóscopo semanal Libra

Comienzas a tener confianza en tus posibilidades y vuelve la calma tu vida, que la estabas necesitando. Has vivido cambios fuertes e intensos y ahora vas a poder disfrutar de tus merecidos logros. Estás deseoso de mejorar tu economía, y a poco que hagas lo conseguirás. El 11 es tu día mágico y lo que hagas te saldrá bien y será positivo para ti.

Horóscopo semanal Leo

Es una semana muy afortunada para ti. Aprovéchala y trata de poner en marcha tus planes y proyectos porque vas a estar protegido por el Cosmos y es el momento de poner a trabajar tu creatividad y arriesgarte con cosas nuevas. Una relación de amistad puede pasar a otro nivel. Si tienes claro lo que quieres, toma la iniciativa y deja aflorar lo que sientes. El 6 y 7 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Sagitario

Has estado peleando mucho y esta semana vas a poder disfrutar como tú sabes y darte todos los caprichos que mereces. Puede haber un cambio en tu vida que te ponga en el camino adecuado para conseguir tus objetivos. Si algo te preocupa, no dudes en pedir ayuda a los amigos y solicitar su consejo. Ellos te guiarán bien. Puede suceder algo inesperado que te haga feliz.

Horóscopo semanal Capricornio

La nostalgia puede apoderarse de ti, llevándote a recordar momentos vividos en el pasado. Necesitas centrarte en el presente y tomar buenas decisiones para dejar atrás todo lo que no funcionó y la tristeza. Te aguardan experiencias increíbles; no te las pierdas. Es tiempo de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Apuesta por lo seguro.