Horóscopo semanal, del 21 al 27 de abril de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después de decir adiós al fin de semana y despedir la Semana Santa arrancamos la cuarta semana del mes de abril de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, con el ingreso del Sol en Tauro el día 19, ha dado comienzo el periodo mágico y afortunado para este signo. Este lunes día 21 tiene lugar el Cuarto Menguante de la Luna en Acuario, que nos ofrece días fabulosos para hacer algún cambio que renueve nuestra vida. El planeta Venus en Piscis hace muy seductores a los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis-.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 21 de abril hasta el domingo 270 de abril de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

El Cuarto Menguante en tu signo aparta de tu vida los sinsabores y malos rollos que no te dejaban disfrutar. Ahora todo te empuja hacia la novedad y la innovación. Tú sabes que eres grande; aprovecha las buenas oportunidades que pueden llegar. Los que te quieren te mostrarán lo importante que eres para ellos. El 21 y 22 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Escorpio

Tienes muchos frentes abiertos y es imposible que puedas con todo. Prioriza lo importante y deja que de lo demás se encargue el destino. Los buenos aspectos del planeta Venus te ayudan a suavizar los altibajos que puedes estar sufriendo en tu vida sentimental. Evita darle demasiada importancia a las opiniones ajenas que solo quieren desestabilizarte.

Horóscopo semanal Aries

Todo va a ser mejor de lo que esperabas, y ahora, que casi habías perdido las esperanzas, van a llegar las recompensas. Solo tienes que tener un poco de paciencia, aunque te cueste. La Luna en tu signo, el día 25, te protege y te libera de inseguridades que te frenan. Ten cautela con las personas que se acercan a ti buscando solo su propio provecho.

Horóscopo semanal Géminis

La Luna Menguante trae cambios a tu vida, pero sabes que tienes que cerrar ciclos del pasado para poder aprovecharlos. No pierdas energía en personas que no lo merecen. Tu prioridad debería ser organizar mejor tu vida y liberarte de responsabilidades que no son tuyas. Tu habilidad para relacionarte y expresarte de forma convincente te puede traer contactos muy provechosos.

Horóscopo semanal Tauro

Muchas felicidades. Con el Sol en tu signo, te vas a sentir muy especial y vas a brillar allí donde vayas. El mundo se pone a tus pies, y es un buen momento para enamorarte, renovar tus ilusiones y sentir que todo vuelve a funcionar en tu vida. Disfrutarás de una prosperidad económica que te permitirá sacar a relucir tu faceta más generosa y solidaria.

Horóscopo semanal Virgo

Tú tienes claro que no puedes con todo y que hay cosas que no son responsabilidad tuya, así que no te exijas tanto y elige lo que a ti te conviene. La fase menguante de la Luna te ofrece días fabulosos para dejar hábitos que son perjudiciales para ti. Ganarás en salud y vitalidad. Un asunto que te generaba tensión llega a su fin y podrás relajarte.

Horóscopo semanal Cáncer

Cuando sientas que una situación se vuelve incómoda e insostenible, no aguantes más ni te calles nada, que ahora tienes la suerte de cara para ser feliz y conseguir la vida que deseas. Con los buenos aspectos de Venus, tienes por delante días muy positivos para los asuntos del corazón. Es tiempo de valorar algunas cosas que has estado dejando de lado.

Horóscopo semanal Piscis

Con el planeta Venus en tu signo, la magia te envuelve y te vas a sentir seguro y a gusto en tu piel, lo que te abrirá al amor. Pero evita dejar tus asuntos en manos del azar. Más bien te toca ponerles una ración doble de voluntad y organización para asegurarte que todo saldrá como esperas. El 23 y 24 la Luna en tu signo puede concederte un deseo.

Horóscopo semanal Libra

La vida te va a exigir que avances y te adaptes a lo nuevo. Aunque te cueste dejar atrás lo conocido, pronto comprobarás que es positivo para ti. A través de un miembro de tu familia, puede llegarte una oportunidad importante que no debes rechazar sin estudiarla a fondo. No delegues ciertas tareas que solo te corresponde atender a ti, sobre todo si están relacionadas con tu dinero.

Horóscopo semanal Leo

Con el planeta Marte en tu signo, estás arrollador y tu fuerza no la van a frenar tus miedos ni inseguridades, que a veces aparecen. La energía lunar se lleva situaciones del pasado que te estaban bloqueando. Alguna idea que te ronda la cabeza puede dar buenos resultados si te decides llevarla a cabo. Ten más en cuenta las opiniones de los demás; pueden serte muy útiles.

Horóscopo semanal Sagitario

Puede que sientas que no estás tan optimista como tú acostumbras, y es que necesitas poner límites a las personas y situaciones que no deseas en tu vida. Delega y deja de estar disponible para todo el mundo menos para ti. Puedes recibir alguna ayuda económica o un golpe de buena suerte que te ayude a olvidar sinsabores del pasado y te llene de ilusión.

Horóscopo semanal Capricornio

Vienen oportunidades reales de mejora y la posibilidad de llegar a lo más alto. Sé consciente de lo que vales y no titubees ahora que ese proyecto que creías inalcanzable se puede hacer realidad. Sabrás salir con éxito de cuantas pruebas te ponga el destino, y es que te toca ser feliz y tienes que hacer todo lo posible para conseguirlo. El 19 y 20 son tus días mágicos.