Horóscopo semanal, del 14 al 20 de abril de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana empezamos la tercera semana del mes de abril de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, como siempre en Semana Santa estamos bajo el influjo de la Luna Llena, que nos ha acompañado el día 13 en Libra, y que nos armoniza para que disfrutemos con alegría de estos días festivos. El día 16 Mercurio ingresa en Aries, y el 18 Marte, en Leo. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- van a estar imparables y con ideas brillantes.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 14 de abril hasta el domingo 20 de abril de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Puedes tener la sensación de que estás estancado, pero el guerrero Marte ingresa enfrente de tu signo, el día 18, y con su torrente de energía te va a animar a mover ficha y a retomar tus planes. Aunque no resulte fácil, el resultado merecerá la pena. Tus emociones estarán en paz y vivirás momentos de disfrute. La Luna Llena puede traerte un viaje muy placentero.

Horóscopo semanal Escorpio

La Luna Llena te invita a mirar dentro de ti para encontrar las respuestas que buscas. Vas a tener que demostrar tu temple ante algún conflicto que puede surgir estos días. Intenta evitar la confrontación, pero no dejes de valorarte y reivindicar tu espacio. Los días 14 y 15 la Luna en tu signo te ayuda a relativizar los problemas para no perder la sonrisa.

Horóscopo semanal Aries

Muchas felicidades. Aprovecha esta última semana que el Sol transita por tu signo para poner en marcha proyectos y planes que te hacen ilusión. La Luna Llena enfrente de tu signo armoniza tu vida y te libera de tensiones y contratiempos. El planeta Mercurio ingresa en tu signo el día 16, y vas a notar que estás muy expresivo y que conectas de maravilla con la gente.

Horóscopo semanal Géminis

Puedes estar sintiendo las secuelas de un exceso de actividad. Aprovecha estos días de Semana Santa para desconectar y que el cansancio no te pase factura. Es muy posible que recibas buenas noticias sobre un asunto que te interesa. La Luna Llena te ofrece un momento magnífico para abrirte al amor y a la amistad a través de algún viaje o en tu tiempo de ocio.

Horóscopo semanal Tauro

Ten claro lo que quieres porque vas a volar muy alto y no puedes permitir que nadie te corte las alas. La Luna Llena te revitaliza y sabrás estar a la altura de cualquier circunstancia, por complicada que te parezca. Estás al final de un ciclo y comenzando otro en el que el éxito te ronda. Sabrás disfrutar y valorar las pequeñas cosas de la vida.

Horóscopo semanal Virgo

Tu trabajo y tu dinero están muy favorecidos por esta Luna Llena. Por fin se va a premiar tu esfuerzo, y cuando creías que ya no ibas a conseguir lo que deseabas, el Cosmos te va a sorprender con algo maravilloso. Aprovecha la Semana Santa para tomarte momentos de tranquilidad y apreciar otras maneras más relajadas de ver la vida. Necesitas desconectar.

Horóscopo semanal Cáncer

La Luna Llena favorece tu entorno familiar y disipa las preocupaciones que has podido tener. Te llega el dinero que tanto necesitabas y podrás disfrutar sin tantos agobios. Te aguardan muchas oportunidades, pero si no tomas una decisión rápida ante una propuesta inesperada, la ocasión pasará para no volver. Piensa en ti y haz lo que te dicte tu intuición.

Horóscopo semanal Piscis

No vas a tener más remedio que poner límites a los que te rodean porque no todo el mundo se merece tu ayuda infinita. Evita comprometerte en demasiados asuntos y defiende tus intereses por encima de todo. El planeta Venus en tu signo te hace muy seductor y dulcifica tu vida para que abandones tus preocupaciones y disfrutes de estos días de Semana Santa.

Horóscopo semanal Libra

La Luna Llena favorece tus planes y te permite triunfar. Son días propicios para buscar nuevos caminos que te permitan sentirte pleno y más satisfecho con tu vida. No temas a los cambios y atrévete con lo nuevo porque estás recibiendo una favorable energía astral y lo que hagas te saldrá bien. La suerte llama a tu puerta para que puedas cumplir algo que te ilusiona.

Horóscopo semanal Leo

La Luna Llena favorece la comunicación y te ayuda a conectar con alguien de quien estás distanciado. El día 18, el guerrero Marte ingresa en tu signo y con su energía va a reactivar algo que estaba paralizado. Quizá no sea exactamente lo que tú esperabas, pero será muy positivo. Excelentes días para el amor y los sentimientos, especialmente si no tienes pareja.

Horóscopo semanal Sagitario

Esta Luna Llena te ofrece días maravillosos para realizar contactos sociales y nuevas amistades. Pero tendrás que ser más generoso contigo mismo y no estar tan pendiente de tu economía. Transmitirás seguridad y mucho carisma, y conseguirás que todos se sientan bien a tu lado. El 16 y 17 son tus días mágicos, y la Luna puede concederte un deseo. Pídeselo.

Horóscopo semanal Capricornio

Esta Luna Llena no puede ser más positiva contigo. Su energía te conduce al éxito y puede hacer realidad algo que deseas mucho. Tu mejor activo es la paciencia y gracias a ella vas a actuar como más te conviene para conseguir algo que te interesa y que llevas tiempo persiguiendo. Días excelentes para el amor y para tejer nuevas relaciones.