David Aleman se moja sobre el salto de 'La familia de la tele' a TVE y lo sentencia en pocas palabras

Dentro de dos semanas, 'La familia de la tele' y el desembarco de Belén Esteban, María Patiño y compañía en las tardes de La 1 se convertirán en una realidad. El salto de los colaboradores de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' a la cadena pública continúa dando que hablar. Y en este caso, David Aleman, presentador de 'Código 10', no ha dudado en pronunciarse sobre el fichaje de los que un día fueron sus compañeros.

Mucho antes de dar el salto a Cuatro con el espacio que aún presenta junto a Nacho Abad, Aleman estuvo a los mandos de la sección de sucesos tanto de 'Sálvame' como de su versión 'Deluxe'. "El punto de vista que le damos a los casos también está muy bien, investigamos mucho y no nos metemos demasiado en el morbo ni nada", ha comenzado explicando en una entrevista para Bluper, celebrando la marca de los 100 programas.

David Aleman, sobre 'La familia de la tele': "La gente sabe lo que tiene que ver y lo que no"

Y cuando le han recordado la llegada de 'La familia de la tele' a las tardes de TVE el próximo 22 de abril, David Aleman ha sentenciado el nuevo capítulo de los antiguos colaboradores de Mediaset en pocas palabras. "La gente tiene en su poder el mando a distancia y saben lo que tienen que ver y lo que no. Las cadenas ofertan lo que creen oportuno y que va a funcionar. Luego, la gente es soberana en eso", sentencia el periodista.

Y respecto a si cree que funcionará el salto de sus excompañeros de 'Sálvame' en la cadena pública con 'La familia de la tele', Aleman hace un claro vaticinio: "Ha funcionado mucho tiempo en Mediaset, imagino que también lo hará en TVE. Tienen su público, imagino que acaparará el interés de la gente que lo haya seguido hasta ahora".

La antigua conductora de 'Ni que fuéramos' formará equipo con Aitor Albizua e Inés Hernand para conducir el nuevo magacín que englobará las tardes de la cadena con una emisión que rozará las 4 horas, incluyendo un fragmento que se reservará en exclusiva para la plataforma RTVE Play mientras se emite 'La Promesa'.

Su contestación a Broncano en 'Código 10': "Aunque no hables de un programa..."

Además, el antiguo encargado de sucesos en 'Sálvame' tampoco ha evitado pronunciarse sobre el otro gran fichaje de la temporada de TVE. "Nos enteramos de que Broncano preguntó qué era Código 10, esas preguntas habituales en él. Pensamos: 'Vamos a contestarle en directo'. De manera improvisada, sin guion", comenta David Aleman sobre la ocasión en la que hicieron referencia directa al humorista y 'La Revuelta' durante una de sus emisiones.

"Nacho dijo 'Broncas no' y recordó que se había encarcelado a la estafadora gracias al programa. Entonces yo dije: 'Eso sí que es para darle a bombo'. Un guiño sin importancia", explica el presentador.

"Es que, aunque no hables de un programa, la gente sabe que el otro programa y la otra cadena existen. Es una tontería, no se van a tapar los ojos, saben lo que hay y no pasa nada. Hay que ser cercano y coloquial", añade el conductor de 'Código 10' en su charla con Bluper sobre la competencia entre espacios y cadenas y la importancia de abordar estas interacciones con humor.