'Supervivientes 2025' sorprende mucho al anunciar quién es el concursante salvado de la expulsión

Uno de los platos fuertes de la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' es la salvación de uno de los cuatro nominados semanales. Un indulto que se produce a menos de dos días de la que será la primera expulsión de la edición. Por primera vez en lo que llevamos de edición, Laura Madrueño se ha hecho cargo de una ceremonia decisiva para los cuatro concursantes expuestos.

Nada más comenzar la gala, Carlos Sobera ha anunciado la salvación del concursante más apoyado por los espectadores. Un robinson que consigue el indulto tras cinco días en la palestra. Cabe recordar que el pasado jueves los cuatro concursantes expuestos fueron: Almácor, Damián Quintero, Samya y Laura Cuevas.

De vuelta a la salvación, los cuatro concursantes nominados han podido lanzar su alegato para arañar los últimos votos a su favor. Así pues, tras el cierre del televoto, 'Supervivientes' ha procedido a comunicar la permanencia en el televoto de Samya y Laura Cuevas, quienes han caído al mar desde la estructura habilitada como seña de su permanencia en el televoto.

La ceremonia de salvación ha sido rápida puesto que, justo cuando el indulto estaba entre Almácor y Damián, Laura Madrueño ha pronunciado las siguientes palabras: "El superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este próximo jueves es... Damián".

Almácor, primer salvado de 'Supervivientes 2025'

Un veredicto que ha provocado la salvación sorpresa de Almácor, quien se convierte en el primer indultado de la edición. Ante ello, el superviviente, impresionado, no ha dudado en compartir su alegría ante este hecho al apuntar: "La verdad es que estaba cagado. Guardaba una tirita para después por si me caía. Esto es un espectáculo, muchísimas gracias a los que me habéis salvado".