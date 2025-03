Olga Moreno se planta de raíz en 'De Viernes' ante lo planteado sobre Antonio David: "No voy a hablar"

Tras más de ocho meses alejada de los focos, Olga Moreno acudió a 'De viernes' para ofrecer su entrevista más sincera tras el fallecimiento de su madre. Poco después de poner fin a su paso por 'Supervivientes All Stars', la ex de Antonio David Flores desapareció del foco mediático, y durante su regreso en el espacio presentado por Beatriz Archidona, no dudó en plantarse ante los colaboradores por una pregunta.

"No tengo ganas de nada. Me cuesto mucho todo. Me cuesta mucho ponerme un tacón y salir a la calle", llegó a asegurar sobre la muerte de su madre, la cual ha tratado de superar todos estos meses alejada de las cámaras. Y tampoco se cortó a la hora de referirse a su divorcio, durante el cuál precisamente su madre fue uno de sus pilares fundamentales.

Después de años de especulación, Olga Moreno explica cómo es su relación actual con Antonio David y la dinámica familiar.



"Yo me fui a 'Supervivientes' dos días después de fallecer mi madre y cuando vengo del concurso me encuentro con la realidad. Y la realidad es mucho más dura", continuó explicando Olga Moreno, que se sinceró de lleno sobre el bucle en el que entró una vez llegó de Honduras, en el cual se ha visto sumida los últimos meses. "En ese momento me encierro, y la verdad es que he estado ocho meses sin tener ganas de nada, necesito ayuda, necesito que algún profesional me ayude", confesó visiblemente afectada la andaluza.

Dirigiéndose a la audiencia, Moreno se mostró completamente rota en busca de ayuda. "He pasado mucho en mi vida, pero esto es sin duda lo más doloroso", sentenció antes de pronunciarse sobre su relación actual con Antonio David tras el divorcio, con quien asegura tener un trato "cordial" después de todo. "No quiero ser borde pero no voy a hablar nada que tenga que ver con mi pasado", comenzó advirtiendo ante la insistencia de algunos colaboradores sobre su expareja.

"¿Ese juramento que haces en el helicóptero de 'Supervivientes' en el que dices que te volverías a casar con él (su ex), lo volverías a hacer hoy?", le llegó a preguntar Antonio Moreno, ignorando las advertencias de Olga Moreno, que ya había insistido en que no quería revolver los detalles de su separación. Una intromisión ante la cual la invitada terminó revolviéndose.

"No voy a hablar de nada más"

"Me vais a perdonar, pero no voy a hablar de nada de más atrás. Solo quiero hablar de cómo estoy ahora, de estos ochos meses. Y más tal y como estoy", reiteró incluso en tres ocasiones Moreno, plantándose de lleno a referirse al tema durante su paso por 'De viernes'. Sobre lo que sí se mostró más abierta fue sobre sus hijos. "Los hermanos se llevan súper bien, se aman con locura y estamos genial", aseguró la ganadora de 'Supervivientes'.