Nacho Abad sustenta una clave última hora del caso Frank Cuesta que apunta a una 'mano negra'

'En boca de todos' con Nacho Abad ha abordado la detención de Frank Cuesta en Tailandia por presunta posesión ilegal de especies protegidas. El naturalista y presentador ya ha sido puesto en libertad bajo fianza, pero "teme por su vida y por la de sus animales" según ha indicado el comunicador de Mediaset.

Frank de La Jungla, como se le conoce popularmente, está acusado de tenencia de animales salvajes de forma ilegal y teme acabar en prisión en un país donde "no se respetan los derechos humanos" como así ha recalcado la abogada Bárbara Royo.

Durante el tratamiento de la noticia, Nacho Abad ha conectado con Javier Oliveira, influencer, que se ha convertido en los últimos días en una especie de portavoz de Frank Cuesta en diversos medios españoles. El streamer ha señalado que "la exmujer de Frank Cuesta está detrás de todo esto".

Se apunta a una confabulación tras una separación que no fue amistosa y después de mucho tiempo en el que ella "había reclamado un dinero por esas tierras" tailandesas en las que Frank tiene el Santuario en el que le decomisaron los animales protegidos. Y es que ese terreno está a nombre de ella, pues los no nativos no pueden poseer tierras en la país.

Ante estas claves tan sorprendentes, Nacho Abad se ha preguntado qué ha tenido que pasar para que Frank Cuesta haya luchado durante años por la libertad de su exmujer cuando fue arrestada por posesión de drogas y, ahora, exista una 'guerra' entre ellos.

Mientras tanto, las autoridades tailandesas continúan investigando el caso y el aventurero, aunque está en libertad, podría acabar en la cárcel. Es el gran temor. Y es que el estado de salud de Frank Cuesta es delicado como así ha resaltado Patricia Cerezo: "Tiene leucemia y lo está pasando realmente mal y tiene que salir de ahí". Lo que le tiene retenido en Tailandia son sus hijos, afincados allí.

Por su lado, Sonia Ferrer ha apuntado que Frank "tenía en su poder animales que no podía tener". "¿Pero y si los cuida?", le ha rebatido Nacho Abad. "Es clave en este asunto como ha accedido a esos animales. Evidentemente, no es lo mismo que los haya encontrado en una mala situación y haya decidido cuidarlos o que los haya comprado en un mercado ilegal, porque estás alimentando una industria que no deberías alimentar", ha expuesto la colaboradora.

"Ahí yo no estoy del todo de acuerdo, porque si tú vas a un mercado ilegal de animales y están maltratados y están sufriendo...", le ha vuelto a confrontar Nacho Abad. "Pues llamas a la policía, no compras, no participas y no das dinero a esa industria", ha sentenciado Ferrer.