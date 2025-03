La vida actual y desconocida de la actriz María Castro: de interpretar a Pía en 'La Promesa' a sus problemas familiares

A finales de los 2000, la gente aún seguía consumiendo la televisión lineal de una forma más tradicional. Todavía no habían llegado las plataformas de streaming, por lo que era bastante fácil conseguir audiencias millonarias. Eso sí, no todas estaban a la altura de una serie que consiguió un éxito arrollador entre 2008 y 2009. Tanto es así que hasta el estreno de la segunda temporada tuvo lugar en el Palacio de Deportes de Madrid (actualmente conocido como Movistar Arena). Estamos hablando de 'Sin tetas no hay paraíso', adaptación de la telenovela colombiana del mismo nombre, y que arrasó en Telecinco con audiencias cercanas a los cuatro millones de espectadores. Además de una cuota de pantalla próxima al 25%.

Fue tan importante la llegada de esta serie que hasta quisieron retirarla por su contenido adulto. La asociación Telespectadores Asociados de Cataluña (TAC) pidió que eliminaran la serie de la parrilla por "el trato deslumbrante que se da al mundo de la prostitución y al del narcotráfico, así como a la imposición de tener un cuerpo perfecto para 'encajar' en estos ambientes. Todo esto hace que esta serie no sea el mejor referente que las producciones nacionales pueden dar, especialmente, a los más jóvenes". Obviamente, Telecinco no retiró la ficción, y esta además ayudó a lanzar las carreras de Miguel Ángel Silvestre, Amaia Salamanca o María Castro.

María Castro en 'Sin tetas no hay paraíso'.

La pelirroja actriz gallega ya había brillado en otras series como 'SMS. Sin miedo a soñar' en La Sexta. Ahí ya compartió protagonismo con la propia Amaia Salamanca, pero también con unos jovencísimos Mario Casas o Yon González. Una serie diaria que tuvo más de 180 capítulos y dos temporadas, que consiguió poner a María Castro en el mapa. Aunque ya venía de participar en la serie de la televisión gallega 'Pratos combinados' a principios de los 2000.

Pero su gran oportunidad llegó con el personaje de La Jessi en 'Sin tetas no hay paraíso'. Uno de los preferidos de los fans, y que estuvo a punto de tener su propio spin-off una vez terminó la serie. "La productora pasó a mejor vida justo cuando se gestaba un spin off de la Jessi... en el que, alucinad, cuatro años más tarde de la tercera temporada, y tras un accidente de tráfico, lamentablemente se había quedado coja". Así lo contó la actriz en una entrevista para RTVE, en la que también explicaba algunas anécdotas del rodaje.

"Pasé frío, mucho frío... los vestidos de la Jessi dejaban poco margen a la imaginación, y eso en el invierno de Madrid, se sufre... Chupar hielo antes de hablar, era nuestro truco para evitar el vaho al abrir la boca...". Pero es plenamente consciente que, gracias al personaje de La Jessi, su carrera terminó de despegar. "Nunca te imaginas el éxito. Nunca está asegurado. Yo confiaba mucho en el guión y en mi personaje que me encanta. Me enamoré de él", contó en Vanitatis. Tras el final de la serie, llegaría 'Tierra de Lobos', una ficción de época para Telecinco. Ahí veríamos otra faceta diferente de María Castro, que se abonó a este tipo de ficciones: 'Seis hermanas', 'Amar es para siempre' o su serie actual, 'La Promesa', donde da vida a Doña Pía.

María Castro interpreta a Doña Pía en 'La Promesa'

"Estoy encantada desde que entré a 'La Promesa' hace dos años y medio, porque el ambiente a nivel personal y el trato humano es excepcional, es que no ha habido ningún personaje que haya entrado, que han entrado muchos, que dijeras: 'Jo, a ver si este se va ya, que no…'. Es que el ambiente es buenísimo, nos apoyamos mucho unos a los otros y luego, aparte, a nivel de personajes y de tramas, es que no paran de pasar cosas, de llegar gente nueva, de dar giros de guion como el que va a venir, que vais a alucinar", confesó en su entrevista exclusiva más reciente para El Televisero.

Sus problemas familiares

Pero si algo ha marcado su vida en los últimos años, es su familia. María Castro siempre había querido tener una familia numerosa. Es madre de tres hijas y está casada con el también actor José Manuel Villalba. De hecho, su pedida de mano fue en directo en 'El Hormiguero' en 2017, con Pablo Motos ejerciendo de maestro de ceremonias. Pero, el año pasado, durante el Día Internacional del duelo gestacional, perinatal y neonata, la actriz subió un post a su cuenta de Instagram para revelar que había llegado a sufrir cinco abortos.

"8 embarazos... pero 'solo' tres a término!!! Digo 'solo' porque ya me parece una proeza vivido lo vivido... Pero, ¿qué pasaba con el resto de los embriones? Su corazón dejaba de latir, aun habiéndonos quedado embarazados siempre a la primera... y vuelta a revivir el terrible 'no hay latido'", confesaba la actriz. "Me gustaría informar de que a veces hace falta algo más que tu ginecólogo de confianza para cumplir tu sueño".

La última de sus hijas, Emma, nació en abril de 2024, y junto a su marido forman una familia en su mejor momento. Al igual que la carrera de María, ya que estará, al menos, un año más al frente de 'La Promesa'.