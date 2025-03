Avance de 'Valle Salvaje', capítulo martes 18 de marzo: Vuelco al futuro de Adriana y Rafael

'Valle Salvaje' está a punto de iniciar su nueva era coincidiendo con su cambio de horario y una temporada cargada de novedades con nueva cabecera, a la que se suma Lorena Gómez, y nuevos fichajes que llegarán próximamente al serial protagonizado por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas, entre otros.

Cabe recordar que La 1 ha decidido dar un giro de 180 grados a sus tardes y trasladar 'Valle Salvaje' a las 16:15 horas ocupando el hueco de 'La Moderna' ofreciendo además cada tarde capítulo y medio hasta dar el relevo a 'La Promesa'.

Y antes de que llegue su nueva etapa, 'Valle Salvaje' atraviesa momentos cruciales en su trama. En el episodio de este lunes, Rafael le decía a Adriana entre lágrimas que ha llegado el momento de confesarle toda la verdad a su hermano Julio pase lo que pase.

Por su parte, Alejo no se fiaba de Gaspar pese a haber llegado a un pacto con él y le advertía a Luisa para que no pierda de vista al pequeño Evaristo pues teme que Gaspar pueda pagar su frustración por la infidelidad de Matilde con el bebé. Mientras, Irene consciente del cambio de actitud de Gaspar no dudaba en enfrentarse a él para saber por qué ha cambiado tanto y ya no es el hombre del que se enamoró. Paralelamente, Victoria también se encaraba con su hijo por hacer el ridículo al ir a la cena de los Gálvez de Aguirre mientras su esposa yacía con el galeno.

Antes de marcharse de Valle Salvaje, Adriana advertía a Leonardo de que como haga daño a su hermana se las verá con ella. Después, Bárbara se quedaba desolada tras la marcha de su amado después de que el plan de Mercedes y Bernardo se haya hecho efectivo.

Por otro lado, Victoria llegaba a la conclusión de que ya no tiene sentido matar a Pedrito aunque José Luis consideraba que tienen que seguir con sus planes por si el niño termina siendo igual de rebelde que Adriana y dentro de unos años pretende recuperar lo que es suyo.

Antes de que Rafael le cuente todos sus sentimientos hacia Adriana y su relación secreta a su hermano, la Salcedo le pedía a su amante pasar una tarde romántica junto al lago. Allí, ella le proponía fugarse juntos. Después, a su regreso Rafael daba el paso y confesaba a Julio que está enamorado de Adriana. Su hermano se queda en shock y destrozado.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' que se ofrecerá en La 1 de TVE el martes 18 de marzo a partir de las 16:15 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 119 de 'Valle Salvaje' del martes, 18 de marzo

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este martes, antes de marcharse, Leonardo le sorprendía a Bárbara con una pregunta crucial que podría cambiarlo todo. Ahora él aguarda la respuesta de la Salcedo.

Por su parte, Luisa se ve obligada a tomar una decisión sobre el futuro del pequeño Evaristo debido a las circunstancias. Y tome la decisión que tome tendrá consecuencias.

Por otro lado, Adriana y Rafael se quedan destrozados después de haber hablado cada uno con Julio en privado. Los dos saben que ya no hay marcha atrás y que no pueden continuar con su relación en secreto y toman una drástica decisión que lo puede cambiar todo.