Nacho Abad pierde el aguante en su programa en Cuatro y dice basta: "Necesito relajarme"

Santiago Segura ha cargado vehementemente contra quienes han criticado, incluso tachándolo de "fascista", el discurso de María Luisa Gutiérrez, socia en su productora, en la gala de los Premios Goya 2025. Y Nacho Abad ha recogido la noticia en 'En boca de todos' durante la emisión de este jueves.

Para contextualizar, Gutiérrez, que trabaja codo con codo con Segura, subió al escenario para recoger el premio a mejor película por 'La Infiltrada', una cinta sobre el terrorismo de ETA, e hizo un discurso dedicado a las víctimas del mismo.

Sin embargo, hubo un momento concreto en el que lanzó un mensaje al Gobierno y dijo que la memoria histórica debería aplicarse también para la historia reciente de este país. Y esas declaraciones se han visto como un "discurso fascista" por parte de un sector.

"En qué tipo de país estamos viviendo actualmente para que ese discurso alguien lo pueda percibir de ultraderecha. La gente está loca, se le ha ido la pinza totalmente. Defender a las víctimas del terrorismo y hablar de la situación de la agricultura y del campo y decir que las películas taquilleras también son necesarias porque dan músculo a la industria... ¿eso es un discurso fascista? Iros a cagar", ha explotado Santiago Segura.

Tras emitirse el corte en su magacín, Nacho Abad ha abierto un debate sobre si el cineasta tiene o no tiene razón. La mayoría en la mesa han coincidido en que sí, y Patricia Cerezo ha apuntado que esas palabras de María Luisa Gutiérrez no se han visto con buenos ojos porque "no es el discurso que se espera últimamente en los Goya". De hecho, muy pocos aplaudieron desde las butacas.

El coloquio se ha ido de madre con todos los colaboradores pisándose los unos a los otros, y el presentador ha tenido que intervenir para poner orden en el plató de 'En boca de todos': "Autocensuraros un poquito". Sin embargo, Nacho ha sido desacatado y ha acabado perdiendo la paciencia con la intervención que ha hecho Antonio Naranjo, su tertuliano más agitador, como detonante.

"El PSOE por sus necesidades políticas, ha hecho cosas muy feas como pactar con Bildu y pactar la Ley de memoria histórica con Bildu", ha apostillado. Y al mezclarse Bildu con la polémica de los Goya, el tema que realmente ocupaba, Nacho Abad no ha podido más y ha dicho 'hasta aquí'.

"Voy a cambiar de tema. No voy a hablar de Sortu, de Otegui y de Bildu cuando estoy hablando de los Goya", ha sentenciado, cortando de raíz la tertulia. "Necesito relajarme", ha clamado, desmarcándose del tema mientras pasaba a otro radicalmente opuesto como el fenómeno Montoya de 'La Isla de las Tentaciones', que sigue imparable nacional e internacionalmente.