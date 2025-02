Laila Jiménez habla en exclusiva sobre los cambios en Mediaset y las audiencias de 'Informativos Telecinco'

Laila Jiménez, una de las voces más madrugadoras de la información en España, ha consolidado su presencia al frente de la edición 'El Matinal' de 'Informativos Telecinco'. Con una trayectoria que respalda su capacidad comunicativa, la presentadora ha sabido combinar su profesionalidad con cercanía, convirtiéndose en la imagen de confianza que millones de espectadores buscan cada mañana para estar al tanto de los hechos más relevantes del país y el mundo.

En su papel como presentadora, Laila Jiménez ha logrado un equilibrio perfecto entre la seriedad propia de los informativos y una conexión humana con los televidentes. Ahora, su informativo ha visto cómo su duración se ha recortado media hora, tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas con 'El Programa de Ana Rosa', provocando que 'La mirada crítica' haya adelantado su horario a las 8 de la mañana.

De este regreso, de la situación en audiencias tanto de Mediaset, como de 'Informativos Telecinco' y de los proyectos profesionales que le gustaría afrontar hemos hablado en exclusiva con Laila Jiménez, que no duda en hacerle una insólita petición a Mediaset, relacionada directamente con los presentadores de noticias.

Laila Jiménez, ¿cómo estás? Estamos en los Premios Gen Z. ¿Cuál dirías que es el mayor valor de la Generación Z?

LAILA - Muy bien. La resiliencia y la capacidad de trabajar y de reinventarse con una facilidad increíble. Siempre está ese estigma de: 'Ay, es que trabajan menos'. No, no, no, tienen una capacidad de adaptarse rapidísimo, de coger cualquier tendencia, de coger cualquier nuevo trabajo y explotarle, una energía, una capacidad de aprender que para mí es envidia pura.

Laila, ¿tú cómo estás? Estás en el matinal desde las 6 de la mañana.

LAILA - Sí, llevamos ya casi un mes empezando a las seis, acabaremos a las ocho. Y la pregunta de cómo estás... yo siempre te diré que cansada. O sea, da igual a qué hora me preguntes. Cansada, porque es un turno que evidentemente vas al revés de tu mundo, pero ilusionada también, aprendo muchas cosas.

¿Cuál es el horario de una presentadora de un matinal que empieza a las seis?

LAILA - Pues entramos a las 2 de la mañana a trabajar. Normalmente la gente dice: "¿Y cuándo madrugas?" . No, trasnochamos. A mí el despertador me suena a la una de la mañana.

¿A qué hora te acuestas?

LAILA - Trato de acostarme a la hora en la que estamos ahora mismo aquí, sobre las siete, pero mañana no trabajo, si no, esto no podría ser.

Vale, o sea que la tele no te da tiempo a verla mucho.

LAILA - A mí el prime time es lo que más me falla. De las tres a las cinco, ahí el cuerpo empieza un poquito a… Y el prime time me lo pierdo. Es una rabia, pero me lo estoy perdiendo.

Ha habido reestructuración de las mañanas. Vuelve Ana Rosa. ¿Cómo habéis vivido vosotros también esto?

LAILA - Pues mira, con la misma ilusión que ella, con muchísimos nervios, porque ha sido ahí un cambio del equipo... que entraba uno, salía otro y al final también es un grandísimo aprendizaje. Al final, es reforzar las mañanas y gana uno, gana el equipo.

Ana Rosa hablaba justamente en 'De Viernes' sobre el desierto que estaba atravesando la cadena. ¿Cómo lo valoras tú? Siendo también una de las caras más importantes de la cadena.

LAILA - Yo pienso un poquito como ella. Es verdad que hay épocas en la vida en las que las cosas van mejor o más rápido, hay otras en las que hay que hacer algún cambio y no siempre vas a la misma velocidad. No pasa nada. Hay que atravesarlo, hay que ir aprendiendo por el camino, habrá que hacer algún cambio, habrá que hacer algún ajuste, pero para eso estamos también, para ver lo que funciona, lo que no funciona, en qué nos estamos equivocando y siempre con las ganas para adelante.

¿Qué echas tú de menos? ¿Qué te gustaría que tuviera Mediaset, en este caso Telecinco?

LAILA - Yo creo que primero apostaría por este público que está aquí. Un público nuevo. Son las nuevas generaciones que vienen detrás con un concepto distinto porque consumen mucho en redes, consumen unos vídeos y unos formatos y unas construcciones que son más rápidas. Creo que nos hemos de adaptar a su lenguaje televisivo y apostaría por sacar a gente de su registro habitual. Yo creo que hay mucha gente que podría salir de su registro habitual. Hay mucha gente en informativos que podría salir de ese registro, igual nos dan una gran sorpresa y ese cambio podría ser interesante.

¿Algún rostro que se te venga a la cabeza?

LAILA - ¿Qué pueda salir? Yo creo que muchísimos compañeros. O sea, hay muchos compañeros que trabajan conmigo que yo creo que podrían hacer muchas cosas fuera de informativos. Segurísimo, Isabel Jiménez, por ejemplo. Isabel tiene un perfil... Yo qué sé. Y oye, yo a lo mejor también. Yo siempre decía: 'Lo mío siempre son informativos', pero vas pasando etapas y hay un momento en que la vida que te pide aprender cosas nuevas, sacar cosas nuevas, decir: '¿Y por qué no?'. A lo mejor se me da bien y al final, cuando pasas los 40, todo lo que sea aprender es un lujo que te da la vida. Eso es maravilloso.

¿Te verías en un formato de entretenimiento?

LAILA - Me gustaría probarlo. Otra cosa es que se me diera fatal. Pero ¿por qué no? Sí. Si esto me lo preguntas hace tres años o cuatro años, te digo no. Pero ahora, ¿y por qué no? No sé, si la vida te lo pone… Pues sí, uno de entretenimiento, uno que tenga pruebas, que tenga bailes, uno que también mezcle actualidad, que se salga, que sea gamberro. Yo que sé, 'Caiga quien caiga', por ejemplo, un estilo de esto que nos podamos reinventar, que salga la esencia periodística, pero también la gamberra, que salga también el dirigirnos a este público.

¿Te llegarías a ver en el rol de Sandra Barneda en 'La Isla de las Tentaciones'?

LAILA - Os digo una cosa: me parece brutal ese rol. No sé, si a mí me sientas en una hoguera... igual con mis caras te hacen solo memes. No sé si sabría gestionar el que se saca la camisa, el que se rompe, el que echa a correr. Yo es que no sé, igual me vuelvo todo loca. Pero yo qué sé, ¿por qué no? Yo soy muy partidaria de no encasillar los formatos como formatos que valen, formatos que son serios, gente que es seria, gente que es más o menos periodista por eso. Yo creo que comunicar es una profesión también y es igual de válida exactamente en el formato que tú estés. Y eso de generar clases a mí eso no me gusta.

Además es que va un poco en la línea contraria de la generación Z, que abarcamos como muchos palos.

LAILA - Efectivamente. Y el humor es un palo interesantísimo para hablar incluso también de actualidad. Y 'La isla de las tentaciones' también lo es. El decir: no, es que hay periodistas aquí, hay de aquí, hay menos clase…

De hecho, pasó con Mercedes Milá, que era más de información pura y dura cuando saltó a 'Gran Hermano' se le dio mucha caña y sin embargo en 'Gran Hermano' descubrimos a una de las mejores presentadoras.

LAILA - A un animal televisivo, con una rapidez mental que ya la quisieran muchos. Rápida, incisiva, con una sátira de la leche, con una capacidad de dar zascas, de dar lecciones un poco para todos y habilidad, que yo dije: "Ojalá yo. Ojalá yo".

Y ya, yendo incluso al extremo de concursante, ¿te verías en algún programa?

LAILA - No. A mí me mandas a la isla y yo, que no como pescado, me muero.

A 'Supervivientes', dices.

LAILA - Claro, a mí me mandas a los 'Supervivientes'…

Creía que decías 'La isla de las tentaciones'.

LAILA - No, a 'La isla de las tentaciones' tampoco. Tampoco habría sobrevivido yo mucho. Es que yo no me puedo tirar del helicóptero. Yo me agarro ahí y tú de ahí no me sacas. No, ahí no me veo (bromea).

Hemos visto en este último año y medio la reestructuración de informativos de Telecinco, con Franganillo, con el salto técnico, con un plató espectacular. Sin embargo, las audiencias no están acompañándoos en esta nueva etapa. A pesar del rigor que tiene el informativo y todo. ¿Cómo lo veis desde dentro esto?

LAILA - Yo creo que todos los cambios hay que hacerlos despacio y que todo el mundo ha pasado por este proceso. Lo han pasado las cadenas rivales o compañías, como las quieras llamar, y al final los cambios cuestan siempre asentarse, porque al final todos tenemos unos hábitos. Cuando has cambiado ese hábito tienes que volver a atraer a la gente y hay que hacerlo despacito. No se puede hacer como muy rápido porque es un cambio distinto en el director, en la imagen, en la cara, en el plató. Vamos a ir cogiéndoles poco a poco y vamos a no querer correr, sino intentar llegar, aunque sea despacito, a donde queremos.