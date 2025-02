Iker Jiménez dispara en estos términos contra Inés Hernand por lo que dijo en el Benidorm Fest

El pasado sábado, durante la final del Benidorm Fest en TVE, Inés Hernand aseguró que "Madrid es un sumidero horroroso". Unas polémicas palabras que tuvieron multitud de reacciones. El último en pronunciarse al respecto ha sido Iker Jiménez.

El presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' publicó este jueves un vídeo en sus redes sociales en el que sale en defensa de la capital, una ciudad a la que llegó cuando tenía 14 años junto a sus padres para empezar allí una "nueva vida". "Ha habido ciertas polémicas, no voy a entrar en eso. Como todo el mundo puede decir lo que quiera, yo también", asegura el comunicador.

Además, cree que si esas palabras hubiesen sido sobre otra ciudad "se hubiera montado un tinglado tremendo". Acto seguido, Iker Jiménez deja claro que "para mí no es ningún sumidero", antes de proceder a contar el verano en el que llegó a la capital, el de 1987. "Yo he venido de un barrio obrero de Vitoria y llegamos a una casa de alquiler", comienza recordando.

Iker Jiménez define a Madrid como el "Estados Unidos español"

El presentador tiene muy presentes las palabras de su padre, el galerista de arte Pedro Ramón Jiménez, cuando llegaron a la Castellana: "Hijo, venimos a esta ciudad a triunfar y cumplir nuestros sueños". "Conocí un sitio acogedor, donde nadie se creía más que nadie y nadie se creía diferente por su procedencia. En Madrid había oportunidades para todo el mundo, era el Estados Unidos español y lo sigue siendo", asegura Iker Jiménez.

"Madrid es una ciudad de oportunidades que no te regala nada pero te da la oportunidad de prosperar. Yo he vivido el sueño madrileño", prosigue el presentador de Mediaset. Sobre las palabras de Inés Hernand, él insiste en su defensa de la capital: "Si hay alguien que cuenta que esto es una mierda, yo tengo el derecho de decir que Madrid me dio unas oportunidades que no estaban ni en mi imaginación".

"Madrid está mejor que nunca, le pese a quien le pese"

"Quiero a Madrid con todos sus problemas porque es un sitio que te va a acoger, seas de donde seas. No tienes que venir de la pata del Cid o tener ciertos apellidos. Madrid siempre me ha ofrecido una salida", asegura. E insiste en que "yo sí creo en el sueño madrileño, lo he vivido. Lo llevo por bandera. Es mi hogar y mi casa y para mí no es nada feo ni sucio". Es más, reconoce que "ahora mismo, Madrid está mejor que nunca, le pese a quien le pese".

"¿Qué hay problemas? Pues claro. ¿Cómo no va a haber en un sitio de millones de personas? Mis amigos de la policía me dicen que están las bandas de venezolanos, de marroquís, de italianos… cada uno con su método. ¿No pasa en Barcelona, en París o en Bruselas? En Bruselas te sacan el kalashnikov. Aquí no. No creo que otros sitios sean igual de acogedores", sentencia Iker Jiménez.