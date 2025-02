EXCLUSIVA | Sandra Barneda habla así del regreso de Ana Rosa Quintana a la mañana de Telecinco

Sandra Barneda se ha consolidado como una pieza clave en la programación de Telecinco, gracias al enorme éxito de 'La Isla de las Tentaciones', donde ejerce de presentadora desde la segunda edición. No solo ha mantenido la esencia que lo hizo popular, sino que ha elevado la tensión y el drama, capturando a los espectadores como nunca antes, gracias a personajes como Montoya.

Su papel en este formato se ha vuelto fundamental para mantener el éxito de este programa, que sigue siendo uno de los pilares de la cadena. Su habilidad para manejar las emociones y situaciones complicadas en el reality le ha otorgado un lugar privilegiado en la parrilla televisiva y en las hogueras frente a los concursantes, siendo su reacción la más esperada por los espectadores.

Al mismo tiempo, Telecinco también está apostando por el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas, que en su primera semana al frente de 'El programa de AR' ha ganado a sus rivales directos y mejorado la franja en Telecinco. El regreso de la veterana periodista al horario matutino promete ser un punto de inflexión en la estrategia de la cadena, que ha buscado recuperar su dominio en la reñida franja matinal.

Por esto último hemos querido preguntar a Sandra Barneda, ya que fue la propia Ana Rosa Quintana quien la sustituyó, en parte, tras el final de 'Así es la vida'. Además, preguntamos a Sandra por su buena relación de amistad con Nagore Robles, que ahora concursa en 'Bake Off' de TVE.

Sandra Barneda, ¿cuál es el mayor valor de la generación Z?

SANDRA - Para mí es una generación del despertar, de cambiar el paradigma, por eso quizás la generación Z ha creado como tanta polémica, porque yo creo que la generación Z va a cambiar la manera y está cambiando la manera en la que veamos la vida. O sea, es como va a romper un molde. Y entonces la gente la critica porque claro, cambiar es complicado. Que te digan 'No me gustaría vivir así'. Es una generación a la que le llaman woke y me encanta, porque es la generación del despertar.

Es verdad que el término woke se usa mucho como una connotación mala por parte de, por ejemplo, Trump.

SANDRA - Bueno, es que yo y Trump no comulgamos mucho, entonces es normal que lo que piense Trump, yo pienso lo opuesto. ¿Qué es lo que piensa Trump? Sandra piensa lo contrario.

En España he escuchado a algún político también hablar del término Woke, como Ayuso mismamente.

SANDRA - Bueno, es que aquí cada uno puede hablar como quiera y tú opinar lo contrario. No pasa nada.

El pasado lunes, justo estuvo 'Donald Trump' en el estreno de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.

SANDRA - Sí, además es mi amigo Carlos Latre y el tío es un crack. Me ha enviado la foto y me he asustado y todo. Digo: 'Tío, eres Trump, ¿qué te ha pasado?'. Tiene una capacidad increíble de transformarse y cómo lo ha imitado. A mí ya me lo había enviado, pero sin vestir de Trump. Y le decía: 'Es que lo haces igual. Pareces él'. Pero ya maquillado, he flipado, una pasada era.

¿Cómo has visto la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas?

SANDRA - Pues la verdad es que no la he visto porque he estado aquí ensayando, así que no te puedo decir nada.

Bueno, pero ¿qué supone para ti?

SANDRA - Pues para mí no supone exactamente nada. Quiero decir que es una decisión profesional y Ana Rosa ha estado muchísimos años en la mañana, así que si vuelve, pues que vuelva.

Sí, pero bueno, que tú que entiendes de tele, que te gusta la tele, ¿qué supone, por ejemplo, que Ana Rosa vuelva?

SANDRA - No tengo nada que opinar, o sea, yo no sé, si ella es una profesional que lleva muchísimo tiempo y que ha estado en la mañana y decide volver a la mañana porque la cadena quiere que vuelva a la mañana, nada más.

¿Qué trasladarías de la generación Z de los valores que me dices a la televisión? ¿Qué te gustaría ver?

SANDRA - Pues bueno, el espíritu crítico, que creo que son muy críticos, creo que también la parte de poder plantearse que hay otras realidades que son muy diversos, que aceptan la diferencia, que son más libres que nosotros, que esas relaciones líquidas de las que se habla, tendríamos que hablar del tipo de relaciones que tenemos o hasta ahora han sido, porque a lo mejor una relación líquida es muchísimo mejor que una relación que dura 40 años y te están poniendo los cuernos continuamente. Creo que es una generación, a lo mejor, un poquito más honesta.

Y por eso, ¿cómo la aplicarías a la tele, a los distintos programas, qué echas en falta tú en la tele a día de hoy de estos valores?

SANDRA - Echo en falta a la generación Z en la tele. En general, quiero hacer un programa con generación Z y quiero unir generaciones porque creo que cada vez estamos más separados y no puede ser. Creo que ellos se han buscado el medio de las redes sociales, son creadores de contenidos fantásticos, pero no todo el mundo ve esos contenidos de otras generaciones. De la misma manera que otras generaciones nos hemos ido a las redes sociales, me falta que la generación Z venga a la televisión.

Sí, que es verdad que trabajas un poco con Generación Z en la Isla.

SANDRA - Pero la 'Isla de las tentaciones' es como una isla. Es donde están la Generación Z, pero ¿dónde más están? Y aparte es un formato X, pero a mí me gustaría conocer a la generación Z, como tú dices, cuáles son sus valores, cómo piensan, el talento que tienen. Me encantaría, de verdad. Llevo pidiendo tiempo, un par de años como mínimo.

Ha ganado Melody el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión. ¿Qué opinas?

SANDRA - Pues mira, es que he estado en un taller de escritura y no lo he visto. Te lo juro, lo puedes ver en redes. He estado cuatro días metida con una gente escribiendo y no he visto nada. No te puedo dar una opinión porque como he estado encerrada por la mañana aquí y llevo prácticamente todo el día, no me ha dado tiempo de ver nada.

No sé si has visto en 'Bake Off' a Nagore, que estuvimos hace poco con ella. Nos habló maravillas de ti. No sé si la has podido ver un poquito.

SANDRA - Te puedo decir que he hablado con ella, que está súper contenta, que está súper ilusionada, que me alegro muchísimo, que sé que es una crack y que da humor por todos lados, con lo cual allí donde esté estará genial porque es garantía. Es garantía tenerla como colaboradora y es garantía tenerla en un reality o en cualquier programa porque es una tía muy rápida.

Cocina... sé que se ha currado mucho los postres, lo sé pero no he podido verla tampoco, porque me va a decir: 'Joder, no me has visto', pero no he podido verla tampoco, pero sí que sé hasta dónde ha llegado, que no lo sabéis vosotros. Y no puedo hacer spoiler porque realmente se lo ha currado mucho, es muy duro el programa, son muchas horas y realmente al final la gente se cree que es un momento, pero no lo es. Es más duro de lo que piensan.

Antes hablabas de las relaciones líquidas como nuevos conceptos y me parece muy guay visibilizar que te puedas llevar bien con tu ex.

SANDRA - Es que yo creo que es lo que tendría que ser, porque dejes de tener una relación de pareja, creo que tenemos que intentar querernos, porque si has querido a alguien, por qué no vas a tener una buena relación. Es que es lo que tendríamos que cultivar.

¿Robarías algún programa de la competencia para tenerlo en Telecinco?

SANDRA - A ver, déjame pensar. Yo es que no lo robaría. Ya que están volviendo tantos programas, que vuelva 'Hable con ellas'.

¿Con quién te gustaría estar?

SANDFA - Me gustaría que volviera un programa que funcionó muy bien, que era muy loco y bueno, 'Hable con ellas' podría volver ahora mismo en la tele.

No sé, es que me encanta 'Supervivientes' y estoy en 'Supervivientes', me encanta 'La isla de las tentaciones' y estoy en 'La isla', entonces no sé.

¿Alguno rompedor?

SANDRA - Un programa de sexo. Sí, me encanta y llevo diciendo también que me apetece un programa de sexo, pero a lo mejor me lo pondrían en la plataforma, no sé si en la generalista. Un late night. Me gustaría un late night.

Muchísimas gracias, Sandra

SANDRA - Gracias.