Eva Soriano, obligada a emitir un comunicado ante las críticas por lo que dijo de 'La Isla de las Tentaciones'

Es una obviedad que la octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. Eva Soriano ha sido una de los millones de personas que ha caído rendida a los líos amorosos de Montoya y Anita, y del resto de las parejas del programa.

Hace unos días, la cómica quiso hacer una defensa del reality de Telecinco en su programa radiofónico de Europa FM, 'Cuerpos especiales'. Además, criticó la superioridad moral de quienes desprestigian el programa. "Te digo una cosa, la gente que luego te pilla y te dice: 'No, es que yo no veo la tele, yo leo libros. Yo es que soy una persona muy cultivada'. ¿Ah, sí, mi amor?", comenzaba criticando, "cansada" de los que se creen superiores a otros por no ver este tipo de programas.

"Estoy cansada de la gente que te juzga por los contenidos que ves en televisión", aseguraba. En su opinión, "el hecho de que yo vea un reality no me hace menos culta que tú. Me tienes frita con tu superioridad moral". Eva Soriano también explicó que ella misma, "a veces, después de estar trabajando, de entrenar, ir a comprar, hacer la comida me apetece sentarme en el sofá, ver cualquier cosa que me permita no pensar en todo lo que tengo que hacer al día siguiente".

Eva Soriano se defiende del odio recibido en redes

A raíz de esta defensa a ultranza de 'La isla de las tentaciones', la cómica ha recibido numerosas críticas en redes sociales. Algunos de ellos insultos y ataques totalmente fuera de lugar. Es por eso que ha querido publicar un hilo en X defendiéndose de esos ataques y volviendo a defender al relity de Telecico.

"Ante el aluvión de críticas, faltadas e insultos que estoy recibiendo por el vídeo, voy a explicar de donde viene todo. La semana pasada comenté contenido de la isla y hubo gente que me comentó, en plan 'como puedes estar viendo esto'. Entonces, desde el programa escogí hacer un vídeo hablando de eso, de la superioridad moral del que juzga el contenido que consume cada uno, como si ver x tipo de programa te hiciera peor persona, inculto, estúpido o directamente imbécil", comienza explicando Eva Soriano.

"El vídeo está hecho desde el humor, mediante exageraciones cómicas e ironía, intenté explicar el porqué me parece que consumir una cosa no te excluye de poder consumir otras. Puedes ver un reality y el Apartamento. Puedes consumir lo que quieras. Dicho esto se puede entender la intención mejor o peor, puede que se malinterpreten cosas, yo estoy abierta al debate, porque me parece enriquecedor siempre que se haga desde el respeto y que joder es divertido ver puntos de vista distintos al tuyo", ha proseguido diciendo.

Puedes consumir lo que quieras.

"Esto va de lo de siempre: faltar, insultar y odiar", lamenta la cómica

"Ahora… esto me parece dicho desde ningún respeto, esto no me parece que yo no sepa aceptar críticas. Esto va básicamente de lo de siempre faltar, insultar y odiar. Dicho esto, hago un programa de radio de 4 horas diaria, un programa de comedia, COMEDIA, lo pongo en mayúsculas porque a veces se olvida esto. Y voy a seguir haciendo este tipo de contenido", ha dejado claro la colaboradora de 'La Revuelta'.

Por último, Eva Soriano ha mandado un mensaje a todos sus seguidores. "A los que estáis ahí y apoyáis lo que hago. GRACIAS. Y a los que no, los que me odiáis, insultáis y faltáis sin miramiento alguno. Espero que tengáis un buen día", ha sentenciado.

