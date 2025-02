Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 6 de febrero: la conspiración de don Pedro y una despedida

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Tras recibir a Pepa Aniorte recientemente, la ficción se ha despedido ahora de dos de sus actores tras la muerte de Víctor Zárate (Rubén Bernal) y la marcha de Leonor (Paula de la Nieta).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, la detención de Andrés provocaba gran tensión entre los De La Reina y Begoña era incapaz de quedarse con los brazos cruzados ante la injusticia con Andrés mientras Damián pedía tener calma para evitar escándalos. Y es que aunque prometía sacar a su hijo de la cárcel, Damián no está muy convencido de la inocencia del ex militar.

Paralelamente, María no dudaba en enfrentarse con Jesús y le acusaba de ser alguien despreciable capaz de todo para vengarse de su hermano. Ella intentaba rebelarse pero Jesús no dudaba en amenazarla con que si no hace lo que él quiere la denunciará ante la guardia civil.

Por su parte, Luis y Luz compartían su felicidad tras haber retomado su relación. Y antes de poder casarse, la doctora anunciaba que va a dejar el dispensario para dejar de vivir como una fugitiva. No obstante, a Luis no le convence que su pareja deje la medicina.

Después de haber perdido su relación con los De La Reina, Tasio no dudaba en cobrarse su favor ante Joaquín. Así, el hijastro de Damián le pedía al nuevo director que le nombre adjunto a la dirección tras haber traicionado a su familia por ellos. Y aunque Joaquín trataba de darle largas, terminaba accediendo para mantener a Tasio de su lado.

Don Pedro le revelaba a Digna la noticia de la detención de Andrés y la cocinera se quedaba conmocionada. Por otro lado, Begoña insistía en investigar para poder demostrar que Andrés es inocente. Después de una conversación con María llegaba a la conclusión de que todo es obra de Jesús y terminaba encarándose con él.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 240 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 6 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 240 de 'Sueños de libertad

Tras la visita de Damián a Andrés en la cárcel, Begoña no duda en preocuparse por su estado y él le cuenta que su hijo preguntó por ella. Asimismo, la enfermera no duda en compartir sus sospechas de que detrás de todo este asunto está Jesús pero Damián se niega a creerlo. Tras ello, Damián trata de poner a prueba a Jesús y el primogénito trata de manipular a su padre para que no confíe en Andrés.

Paralelamente, en la casa de los Merino la detención de Andrés provoca una gran tensión entre Joaquín y Luis pues tienen diferentes pareceres sobre su culpabilidad. Encima, Joaquín está muy nervioso ante su debut como director. Por su parte, Gema decide seguir la petición de Joaquín y le anuncia a María su decisión de dejar de trabajar en la mansión y le promete que la apoyará ante la detención de Andrés.

En la fábrica, Marta traspasa todos los poderes a Joaquín, que opta por prestarle todo su apoyo a sus primos ante la detención de Andrés. Pero cabreada por su puñalada, Marta se niega a aceptar la ayuda de los Merino. Y en plena guerra entre las familias, Digna pacta una tregua con Damián para ayudar a sacar a Andrés de la cárcel.

Y en el dispensario, Luz comparte con Begoña su decisión de dejar la medicina aunque su amiga trata de convencerla para que no lo haga. Asimismo, Begoña comparte con su amiga su miedo ante la detención de Andrés y no poder sacarle de allí. Después, Jesús se presenta allí para enfrentarse con su esposa por tratar de hacerle creer a su padre que ha sido él quién ha hecho que su hermano vaya a prisión.

Don Pedro, que nunca perdonó a Andrés lo que sucedió con Mateo, no duda en conspirar para conseguir que Andrés siga en la cárcel sin opción a poder pagar una fianza y vengarse así del De La Reina. Todo mientras trata de apoyar a Damián para hacerle creer que está de su lado.