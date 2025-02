Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del miércoles 5 de febrero: Andrés, en prisión y la amenaza de Jesús

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Tras recibir a Pepa Aniorte recientemente, la ficción se ha despedido ahora de dos de sus actores tras la muerte de Víctor Zárate (Rubén Bernal) y la marcha de Leonor (Paula de la Nieta).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, el voto de Tasio para proclamar a Joaquín nuevo director y la abstención de Andrés provocaron gran tensión entre los De La Reina. Así, Jesús no dudaba en encararse tanto con su hermano Andrés como con Tasio, que aseguraba que su voto fue para proteger los intereses de Carmen ante el miedo a que Marta ascienda a Fina.

Al día siguiente, Andrés compartía con Begoña confidencias del pasado y cómo podía afectar todo esto a la familia y que su abstención consiga separarles aún más. Al ver su complicidad, Jesús no dudaba en estallar contra su hermano llegando incluso a las manos y Begoña le dejaba claro que no ha dejado de querer a Andrés.

Por su parte, Damián se presentaba en casa de los Merino y se encaraba con Digna por haber manipulado a Tasio para salirse con la suya y aprovechaba su encuentro para tratar de advertirle sobre lo que es capaz de hacer don Pedro. Pero su cuñada hacía oídos sordos. Posteriormente, Damián también se enfrentaba con Tasio produciéndose un enfrentamiento entre ellos lleno de reproches mutuos.

Visto lo sucedido y de lo que son capaces los Merino y don Pedro, Pelayo y Fina trataban de convencer a Marta de que lo mejor para proteger su relación y que nadie pueda denunciarlas es que Marta y Pelayo se casen y finjan ser un matrimonio. Y finalmente, la De La Reina accedía a darse el sí quiero con su socio.

Digna se presentaba en el laboratorio para entregarle a Luis la carta de despedida que le escribió Luz saltándose sus órdenes para intentar que su hijo no la deje escapar. Así, gracias a su madre, Luis conseguía hablar con Luz antes de irse para arreglar su relación. Mientras, su hermano Joaquín celebraba con Gema su ascenso y le pedía a su mujer que deje de trabajar para los De La Reina. Por otro lado, Gaspar se disculpaba con Manuela y le anunciaba que se va unos días de la colonia.

Después de que Jesús llamara a la guardia civil para denunciar haber visto un cuerpo, la policía irrumpía en la mansión asegurando tener pruebas incriminatorias contra Andrés y le detenían como principal sospechoso del asesinato de Víctor justo cuando los De La Reina celebraban la noticia de la boda de Marta y Pelayo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 239 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 5 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 239 de 'Sueños de libertad

La detención de Andrés provoca gran tensión entre los De La Reina y Begoña es incapaz de quedarse con los brazos cruzados ante la injusticia con Andrés mientras Damián pide tener calma para evitar escándalos. Y es que aunque promete sacar a su hijo de la cárcel, Damián no está muy convencido de la inocencia del ex militar.

Paralelamente, María no duda en enfrentarse con Jesús y le acusa de ser alguien despreciable capaz de todo para vengarse de su hermano. Ella intenta rebelarse pero Jesús no duda en amenazarla con que si no hace lo que él quiere la denunciará ante la guardia civil.

Por su parte, Luis y Luz comparten su felicidad tras haber retomado su relación. Y antes de poder casarse, la doctora anuncia que va a dejar el dispensario para dejar de vivir como una fugitiva. No obstante, a Luis no le convence que su pareja deje la medicina.

Después de haber perdido su relación con los De La Reina, Tasio no duda en cobrarse su favor ante Joaquín. Así, el hijastro de Damián le pide al nuevo director que le nombre adjunto a la dirección tras haber traicionado a su familia por ellos. Y aunque Joaquín trata de darle largas, termina accediendo para mantener a Tasio de su lado.

Don Pedro le revela a Digna la noticia de la detención de Andrés y la cocinera se queda conmocionada. Por otro lado, Begoña insiste en investigar para poder demostrar que Andrés es inocente. Después de una conversación con María llega a la conclusión de que todo es obra de Jesús y no duda en encararse con él.