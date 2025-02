Avance semanal 'Sueños de Libertad' del 3 al 7 de febrero: Una alta traición y la detención de Andrés

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Tras recibir a Pepa Aniorte recientemente, la ficción ha afrontado la salida de dos actores tras la muerte de Víctor Zárate (Rubén Bernal) o la marcha de Leonor (Paula de la Nieta).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Begoña proponía ayudar a buscar a Víctor y hablar con el periódico local para que publicaran una foto suya pero Damián disipaba su plan. Eso llevaba a que Andrés confrontara a su padre tras la revelación de María e insinuaba que él sabe más de lo que cuenta. Tras ello, el patriarca retaba a su hijo y a Begoña que comunicaran sus sospechas sobre él ante la guardia civil si así lo deseaban.

Por su parte, Marta y Fina seguían debatiendo qué hacer ante los rumores sobre su relación. Así, Marta se negaba a que Fina se alejara de ella. Todo se complicaba cuando Tasio no dudava en utilizar su relación para presionar a Marta para tratar de evitar que Carmen se tuviera que ir a Lorca. Pero pese a todo, Carmen se despedía de la tienda y Marta decidía ascender a Fina a encargada aunque eso pudiera suponer alimentar más los rumores de su relación. Otra que se despedía definitivamente era Leonor y Claudia trataba de convencerla de que persiga sus sueños.

En la casa de los Merino, Digna se daba cuenta de la incomodidad de Luz al escuchar hablar a Gema sobre su futura maternidad. Un tema que provocaba gran tensión en la doctora y por ello la cocinera no dudaba en visitar a la doctora para tratar de ayudarla. En la cantina, tras varios enfrentamientos con don Agustín, Manuela conseguía reconciliarse con el párroco gracias a su comida.

Asimismo, Digna se presentaba en la fábrica para hablar con Marta exigiendo explicaciones por el retraso de las obras del balneario y su sobrina le recordaba que los Merino no pueden imponer condiciones pues son minoría. Paralelamente, don Pedro y los Merino conspiraban y acordaban a espaldas de los De La Reina un plan para destituir a Marta y situar a uno de ellos al frente de la dirección para asegurarse así el control para sacar adelante el balneario y para ello Carpena proponía ganarse la confianza de Andrés y Tasio.

Para ello, Luis trataba de ganarse a Andrés mientras Joaquín hacía lo propio con Tasio y don Pedro Carpena no dudaba en hablar con Pelayo Olivares volviendo a dejar caer que Marta podría ser homosexual y el empresario para disipar toda sospecha le decía que son amantes. Pero pese a todo, don Pedro le pedía a Digna utilizar los rumores de su sexualidad para acabar con Marta.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 3 al viernes 7 de febrero:

Capítulo 237 de 'Sueños de libertad' – Lunes 3 de febrero

La tensión entre los hermanos De La Reina sigue aumentando sobre todo al ver que los Merino pueden suponer una amenaza en el futuro de la empresa por culpa del proyecto del balneario. Andrés trata de tener una actitud conciliadora y les revela que están conspirando para destituir a Marta como directora.

Paralelamente, Digna y Jesús tienen un fuerte enfrentamiento en la mansión donde ambos sacan a relucir los trapos sucios de la familia y la cocinera termina dándole un bofetón a su sobrino tras llamarle asesino. Por otro lado, Digna trata de ganarse a Tasio después de ver que no está dispuesto a quitar a Marta de la dirección y para ello no duda en avisarle de lo que es capaz de hacer Damián.

Después de ver que Don Pedro quiere utilizar los rumores de la homosexualidad de Marta para acabar con ella, Pelayo le dice a su socia que la única forma de apaciguar todo esto es que ambos se casen para evitar habladurías. Pero Marta se niega y rechaza la propuesta porque no quiere poner en riesgo su vida con Fina.

Por su parte, Luz y Luis comparten un momento de intimidad. Después, la doctora insiste en marcharse lejos de Toledo y antes le escribe una carta para decirle que lo mejor es que sus caminos se separen para que él pueda ser feliz. Mientras, Begoña no tiene reparos en reprocharle a María sus mentiras y su actitud al ver que le quita importancia a la desaparición de su amigo.

Damián trata de hablar con Tasio para saber si ha sucedido algo y si alguno de los Merino ha tratado de ganarse su confianza para destituir a Marta. Y el operario opta por callarse su conversación con Digna al ver que todo lo que le dijo la cocinera se ha cumplido. Finalmente, tras la reunión de urgencia del consejo, la votación no sale como los De La Reina esperaban después de que Tasio vote a favor de los Merino y Joaquín se convierte en el nuevo director.

Capítulo 238 de 'Sueños de libertad' – Martes 4 de febrero

El voto de Tasio para proclamar a Joaquín nuevo director y la abstención de Andrés provocan gran tensión entre los De La Reina. Así, Jesús no duda en encararse tanto con su hermano Andrés como con Tasio, que asegura que su voto fue para proteger los intereses de Carmen ante el miedo a que Marta ascienda a Fina.

Al día siguiente, Andrés comparte con Begoña confidencias del pasado y cómo puede afectar todo esto a la familia y su abstención consiga separarles aún más. Al ver su complicidad, Jesús no duda en estallar contra su hermano llegando incluso a las manos y Begoña le deja claro que no ha dejado de querer a Andrés.

Por su parte, Damián se presenta en casa de los Merino y se encara con Digna por haber manipulado a Tasio para salirse con la suya y aprovecha su encuentro para tratar de advertirle sobre lo que es capaz de hacer don Pedro. Pero su cuñada hace oídos sordos. Posteriormente, Damián también se enfrenta con Tasio produciéndose un enfrentamiento entre ellos lleno de reproches mutuos.

Visto lo sucedido y de lo que son capaces los Merino y don Pedro, Pelayo y Fina tratan de convencer a Marta de que lo mejor para proteger su relación y que nadie pueda denunciarlas es que Marta y Pelayo se casen y finjan ser un matrimonio. Y finalmente, la De La Reina accede a darse el sí quiero con su socio.

Digna se presenta en el laboratorio para entregarle a Luis la carta de despedida que le escribió Luz saltándose sus órdenes para intentar que su hijo no la deje escapar. Así, gracias a su madre, Luis consigue hablar con Luz antes de irse para arreglar su relación. Mientras, su hermano Joaquín celebra con Gema su ascenso y le pide a su mujer que deje de trabajar para los De La Reina. Por otro lado, Gaspar se disculpa con Manuela y le anuncia que se va unos días de la colonia.

Después de que Jesús llame a la guardia civil para denunciar haber visto un cuerpo, la policía irrumpe en la mansión asegurando tener pruebas incriminatorias contra Andrés y le detienen como principal sospechoso del asesinato de Víctor justo cuando los De La Reina celebraban la noticia de la boda de Marta y Pelayo.

Capítulo 239 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 5 de febrero

La detención de Andrés provoca gran tensión entre los De La Reina y Begoña es incapaz de quedarse con los brazos cruzados ante la injusticia con Andrés mientras Damián pide tener calma para evitar escándalos. Pero Damián no está muy convencido de la inocencia de su hijo. Aunque promete sacar a su hijo de la cárcel.

Paralelamente, María no duda en enfrentarse con Jesús y le acusa de ser alguien despreciable capaz de todo para vengarse de su hermano. Ella intenta rebelarse pero Jesús no duda en amenazarla con que si no hace lo que él quiere la denunciará ante la guardia civil.

Por su parte, Luis y Luz comparten su felicidad tras haber retomado su relación. Y antes de poder casarse, la doctora anuncia que va a dejar el dispensario para dejar de vivir como una fugitiva. No obstante, a Luis no le convence que su pareja deje la medicina.

Después de haber perdido su relación con los De La Reina, Tasio no duda en cobrarse su favor ante Joaquín. Así, el hijastro de Damián le pide al nuevo director que le nombre adjunto a la dirección tras haber traicionado a su familia por ellos. Y aunque Joaquín trata de darle largas, termina accediendo para mantener a Tasio de su lado.

Don Pedro le revela a Digna la noticia de la detención de Andrés y la cocinera se queda conmocionada. Por otro lado, Begoña insiste en investigar para poder demostrar que Andrés es inocente. Después de una conversación con María llega a la conclusión de que todo es obra de Jesús y no duda en encararse con él.

Capítulo 240 de 'Sueños de libertad' – Jueves 6 de febrero

Tras la visita de Damián a Andrés en la cárcel, Begoña no duda en preocuparse por su estado y él le cuenta que su hijo preguntó por ella. Asimismo, la enfermera no duda en compartir sus sospechas de que detrás de todo este asunto está Jesús pero Damián se niega a creerlo. Tras ello, Damián trata de poner a prueba a Jesús y el primogénito trata de manipular a su padre para que no confíe en Andrés.

Paralelamente, en la casa de los Merino la detención de Andrés provoca una gran tensión entre Joaquín y Luis pues tienen diferentes pareceres sobre su culpabilidad. Encima, Joaquín está muy nervioso ante su debut como director. Por su parte, Gema decide seguir la petición de Joaquín y le anuncia a María su decisión de dejar de trabajar en la mansión y le promete que la apoyará ante la detención de Andrés.

En la fábrica, Marta traspasa todos los poderes a Joaquín, que opta por prestarle todo su apoyo a sus primos ante la detención de Andrés. Pero cabreada por su puñalada, Marta se niega a aceptar la ayuda de los Merino. Y en plena guerra entre las familias, Digna pacta una tregua con Damián para ayudar a sacar a Andrés de la cárcel.

Y en el dispensario, Luz comparte con Begoña su decisión de dejar la medicina aunque su amiga trata de convencerla para que no lo haga. Asimismo, Begoña comparte con su amiga su miedo ante la detención de Andrés y no poder sacarle de allí. Después, Jesús se presenta allí para enfrentarse con su esposa por tratar de hacerle creer a su padre que ha sido él quién ha hecho que su hermano vaya a prisión.

Don Pedro, que nunca perdonó a Andrés lo que sucedió con Mateo, no duda en conspirar para conseguir que Andrés siga en la cárcel sin opción a poder pagar una fianza. Todo mientras trata de apoyar a Damián para hacerle creer que está de su lado.

Capítulo 241 de 'Sueños de libertad' – Viernes 7 de febrero

Después de los tejemanejes de don Pedro para evitar que Andrés pueda salir de la cárcel, los de La Reina se llevan un mazazo al ver lo que se complica la situación del ex militar. Al sentirse muy culpable por lo que le está pasando a su marido, María se propone hacer algo para evitar males mayores.

En la fábrica, la relación entre Joaquín y Tasio se complica después de que el nuevo director no esté muy satisfecho con la labor de su adjunto. Tras ello, Joaquín siente que sus decisiones pueden acabar afectando al futuro de la fábrica.

Por si fuera poco, Joaquín sufre grandes presiones por parte de don Pedro para que consiga alejar a Marta de la fábrica. El nuevo director de Perfumerías De La Reina opta por pedirle consejo a su madre y a su hermano para saber qué hacer con su prima y su posición en la empresa. Tras ello, le ofrece ser la directora de las relaciones comerciales de Perfumerías De La Reina y ella siente que le dan las migajas.

Por su parte, Luz decide compartir con Marta su decisión de marcharse del dispensario y se compromete a encontrar un buen sustituto antes de dejar su puesto como doctora. Mientras, Luis habla con Begoña para mostrarle su preocupación por el hecho de que Luz deje la medicina. Y Tasio, que se encuentra solo tras la marcha de Carmen, opta por desahogarse con Claudia y expresarle que no es nadie ni para los Merino ni para los De La Reina.

Damián y Jesús consiguen que el gobernador civil, Miguel Ángel Vaca les visite en la mansión para tratar de pedirle su ayuda para conseguir que Andrés salga de prisión. Y finalmente, María decide confesar la verdad sobre la muerte de Víctor para sacar a Andrés de la cárcel pero Jesús trata de evitarlo.