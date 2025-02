Antonio Montero deja de una piedra en 'Tardear' al denunciar que fue víctima de acoso sexual

A raíz de su libro "Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté", Fabiola Martínez ha denunciado los abusos sexuales que sufrió cuando era pequeña. Y la ex mujer de Bertín Osborne está visitando diferentes programas de televisión. Este martes, visitaba 'Tardear' y después de su testimonio, Antonio Montero aprovechaba para confesar por primera vez algo íntimo.

Y es que tal y como ha revelado el colaborador, él ha empatizado mucho con Fabiola Martínez pues él también sufrió un episodio de abuso sexual cuando tenía 22 años y empezaba en el mundo de los paparazzis precisamente haciendo un reportaje a Bertín Osborne.

"Yo era de las primeras veces que salía a hacer un reportaje en Canarias. Iba a hacer lo que se suponía que era la presentación de un disco y la persona que me había invitado, cuando llegue a la recepción del hotel, me comentó que había problemas con las habitaciones, que si no me importaba que él durmiera en mi habitación. Yo le dije que no tenía ningún problema", empezaba explicando Antonio Montero.

Pero lo que no esperaba el colaborador es lo que iba a pasar durante la noche. "Fuimos juntos a la habitación, fui a ver cómo era la terraza, y cuando me di la vuelta, el tío ya estaba desnudo. Yo me fui de la habitación y cuando volví por la noche a dormir, había juntado las camas. Volví a poner las cosas como estaban y me acosté. Sin darle más importancia", relataba el periodista.

Antonio Montero recuerda el abuso sexual que sufrió por parte de un hombre

"Me desperté notando como si tuviera un bicho en la espalda. Me pegué un susto y el tío estaba desnudo, a mi lado, acariciándome la espalda. Me sentí profundamente ultrajado", confesaba Antonio Montero dejando claro que es un episodio que le marcó y que lo recuerda con cierto nivel de trauma.

"Lo recuerdo como un trauma. Me marcó y me sigue marcando. Al recordarlo, es una situación horrorosa", incidía el colaborador después de hacer el silencio en el plató de 'Tardear' por lo que acababa contando. "En esa época no se hablaba de estas cosas. Yo le dije que si quería hacer algo conmigo lo mínimo era contar conmigo, pero yo no tenía ningún interés, de hecho yo ya había conocido a Marisa", concluía.

Después, Antonio Montero explicaba que este hombre era alguien muy conocido en Canarias y en Madrid por ser relaciones públicas y volvió a coincidir con él. "¿Pero se disculpó contigo?", le cuestionaba Frank Blanco. "No, él cuando me veía es como si no hubiera pasado nada", aclaraba él. "¿Pero te habría servido porque te veo con los ojos vidriosos al contarlo?", incidía el presentador. "Porque al recordarlo entiendo que es una situación horrorosa y entiendo a las mujeres violadas", concluía.

No obstante, Antonio Montero llegaba a decir que este hombre en realidad era una buena persona pero con él no lo hizo bien porque llegó a hacerle una encerrona. "Conmigo no lo hizo bien, pero la gente que le conoce dirá que es una buena persona, porque en realidad lo era", terminaba de decir.