Ágatha Ruiz de la Prada habla claro y sin rodeos sobre si ficha por 'Supervivientes 2025' y sorprende

Tras estrenarse como colaboradora en el primer programa del nuevo 'Tardear', Ágatha Ruiz de la Prada no había vuelto a la tertulia vip del espacio que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto. Pero este martes, la diseñadora ha retomado su labor como tertuliana.

Eso sí, al igual que ya le pasó el primer día, Ágatha ha tenido que hacer frente a algunas de sus polémicas como su ruptura de José Manuel Díaz-Patón y su guerra con Carmen Lomana. Y precisamente ha sido esta última la que se ha pronunciado sobre el posible fichaje de su enemiga por 'Supervivientes 2025'.

"Que vaya, que vaya, por mí como si se sube en un cohete a la luna o si se va a 'Supervivientes' y la come una barracuda", soltaba Carmen Lomana cuando le preguntaban por la participación de Ágatha Ruiz de la Prada en el reality de aventuras de Telecinco.

"Ágatha si te vas a Honduras no te la encontrarías, lo mismo es un respiro, piénsalo", le comentaba Verónica Dulanto a su compañera. "Yo estoy intentando tener perfil bajo pero se montó la que se montó y ayer yo tenía que ir a dar un premio a un íntimo amigo y mi sorpresa fue que cuando llego vi que estaba ella", comentaba la diseñadora.

Tras recordar de donde venía su guerra con Carmen Lomana, Verónica Dulanto incidía por saber si a Ágatha Ruiz de la Prada le gustaría ir a 'Supervivientes'. "¿Quieres contestar al comentario de que te coma una barracuda?", le preguntaba Frank Blanco. "Yo por si las moscas no voy a ir a Supervivientes' para que no me coma una barracuda", sentenciaba ella.

"¿No, no te gustaría la experiencia?", repreguntaba Verónica Dulanto. "La verdad, sabes lo que pasa que yo soy muy delicada para muchas cosas, ya en mi casa, pues imagínate si voy a 'Supervivientes'", terminaba diciendo Ágatha Ruiz de la Prada dando a entender que su fichaje no es cierto.

"Bueno más delicada que es la Pantoja y ha ido, tú nunca digas nunca", concluía Verónica Dulanto dejando la puerta abierta a que Ágatha Ruiz de la Prada si que concurse en 'Supervivientes' tal y como avanzó Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos', donde este mismo martes se ha reafirmado.