Una invitada de 'Hay una cosa que te quiero decir' se planta ante Jorge Javier tras lo sucedido: "Me voy"

Este sábado, 25 de enero, Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir', el formato presentado por Jorge Javier Vázquez. Entre las emocionantes historias con las que ha contado el espacio estaba la de Lola, una mujer que acudió al programa para dar una sorpresa a Manolo, su primer amor, un amor que se rompió por culpa de una infidelidad.

Lola y Manolo mantuvieron una relación de cinco años. Sin embargo, antes de casarse ella se enamoró de su jefe, un médico que, según ella, era "todo un caballero". Tras dejar a Manolo por su jefe, su historia tampoco funcionó y, años después, se casó y tuvo hijos con otro hombre. Casi 20 años después de aquello, Lola se reencontró con Manolo por casualidad en un bingo y, desde entonces, no ha dejado de pensar en el que fue su verdadero amor.

Así es que ha decidido acudir a 'Hay una cosa que te quiero decir' para intentar reencontrarse con él. El programa ha conseguido localizar a Manolo, y, al verle en pantalla, Lola se ha mostrado muy sorprendida: "Está hecho polvo. Está muy estropeado. ¿Ha venido? Porque yo me voy", ha comentado entre risas la invitada. Aunque, acto seguido ha rectificado: "Es broma, pero está estropeadillo".

Lola y Manolo se reencuentran en 'Hay una cosa que te quiero decir'

Manolo ha aceptado la invitación de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Sin embargo, nada más ver a Lola a través del sobre, no ha la reconocido: "¿Esa quién es? Yo no la conozco". Tras escucharla hablar, por fin ha conseguido acordarse de ella: "Es que antes era morena, está más guapa". "Lo siento, pero llevo 47 años casado con otra", ha reconocido el hombre. A lo que ella le ha restado importancia: "¿Y qué? Si se casó fue porque lo nuestro terminó. Yo he tenido mis rollos. Tuve una hija con Germán, que ya se fue de esta vida".

Pese a los años que han trascurrido, Lola ha querido pedirle perdón a Manolo por el daño que le hizo en su momento. Aunque lo que más ha sorprendido a ambos es cuando Jorge Javier les ha revelado que, a pesar de llevar 34 años sin verse, viven a tan solo 700 metros de distancia. Tras hablar sobre el pasado y el presente, Lola y Manolo han decidido abrir el sobre para darse un emotivo y tierno abrazo.