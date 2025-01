RTVE responde a las críticas a Lalachus en las Campanadas y una experta en semiótica señala su verdadera intención

La 2 ha ofrecido este domingo una nueva entrega de 'RTVE Responde' donde Rosa María Molló, la defensora de la audiencia responde a todas las quejas que llegan por parte de los espectadores. Y en esta ocasión el tema principal ha sido la polémica generada por la estampita con la vaquilla del 'Grand Prix' que mostró LalaChus en las Campanadas.

Cabe recordar que aquella imagen provocó varias denuncias por parte de abogados cristianos y de Hazte Oír hacia RTVE y la propia humorista de 'La Revuelta' por atentar contra los sentimientos religiosos.

Así, 'RTVE Responde' ha recogido la queja de una espectadora sobre lo visto con LalaChus la noche del 31 de diciembre. "La diversidad religiosa se ha visto afectada por el uso incorrecto de una imagen religiosa fuera de contexto. De cara a las campanadas próximas sería bueno reflexionar sobre el respeto y sus límites más allá de la creación artística y la libertad de expresión", se quejaba Monsterrat Esteban.

"Los españoles pagamos impuestos para una televisión pública, plural, respetuosa, de buen gusto y que tengan cabida todas las sensibilidades", añadía esta espectadora de Alcalá de Henares en su queja a 'RTVE Responde' tras lo sucedido con LalaChus.

Para analizar esta polémica y comprender mejor lo sucedido, Rosa María Molló, la defensora de la audiencia invitaba a su plató a Asunción Bernárdez, catedrática de periodismo especializada en semiótica y estudios culturales de la Universidad Complutense de Madrid.

"Este gesto se ha interpretado como una profanación, y se ha criticado a RTVE por permitirlo", destacaba Rosa María Molló antes de conocer la visión de la experta. Tras ello, Bernárdez reflexionaba sobre cómo los medios de comunicación hacen "una hibridación de símbolos que tienen significado en la sociedad en distintos ámbitos".

En este caso de LalaChus, la experta no duda en decir que se ha utilizado un personaje que representa la vida familiar a través de la televisión, lo relajado y divertido, un programa muy respetuoso con las representaciones familiares" en alusión a la vaquilla del 'Grand Prix' con un símbolo religioso como el Sagrado corazón.

Rosa María Molló, la defensora de la audiencia de RTVE sobre LalaChus: "La humorista no tenía esa intención"

Aunque Asunción Bernárdez deja claro que esta última imagen no solo "tiene significado para creyentes, para cualquiera de nuestra cultura tiene un significado del amor infinito, del afecto al otro". Por ello, la experta en semiótica defiende que LalaChus no quiso hacer daño a nadie. "No hay intención de faltar el respeto", asevera.

"La gente que se ha sentido ofendida es porque es una mezcla de lo religioso y lo profano, pensando una mezcla incorrecta", destacaba la catedrática de la Complutense. "El limite está en la intención, si usas un símbolo con el objetivo de denostar a la Iglesia puede haber una ofensa. Pero analizando el contexto de como se ha producido no me da la sensación de que haya usado esa imagen para ofender, sino para reunir la cultura española con la televisión", concluía.

Por su parte, Rosa María Molló dejaba claro que "este tipo de polémicas son enormemente desagradables, porque la humorista no tenía esa intención" "Quiero pensar que hay un beneficio, cuando el creador no tenía esa intención. ¿La sociedad en qué se beneficia cuando pasan estas cosas, este tropiezo?", preguntaba la defensora a lo que su invitada respondía que "el diálogo" defendiendo que hay que dialogar más en la sociedad. "Al menos, la polémica ha servido para que dialoguemos al respecto", terminaba diciendo Molló.