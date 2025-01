Miguel Ángel Rodríguez entra al trapo contra Silvia Intxaurrondo dejando esta advertencia

Si hay una frase que Miguel Ángel Rodríguez está utilizando para tratar de amedrentar a sus rivales políticos y a todos los que tratan de cuestionarle es "Pa'lante". Con ella advierte de que pueden tener problemas judiciales y eso es lo que ha hecho ahora con Silvia Intxaurrondo.

Este martes se ha conocido que la Justicia obliga a Silvia Intxaurrondo a pagar las costas después de denunciar a El Mundo por publicar su sueldo y hacerse eco de un bulo. La sentencia, emitida el pasado viernes, dos días después de que tuviera lugar la vista oral, dicta "no haber lugar a la rectificación solicitada en la demanda" y considera veraces las informaciones publicadas por el mundo, avalando los documentos presentados.

Así, después de que El Mundo haya publicado la noticia tratando de dejar mal parada a Silvia Intxaurrondo, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en entrar en la batalla tirando de su ya famoso leit motiv "Otra Pá'lante".

La guerra entre Silvia Intxaurrondo y El Mundo

Hay que retrotraerse a marzo de 2023 cuando El Mundo publicaba una información en la que aseguraba que RTVE había renovado el contrato de Silvia Intxaurrondo por un valor de 537.000 euros el mismo día de la sonada entrevista a Alberto Núñez Feijóo en 'La Hora de La 1'. Tras su publicación, la presentadora defendió que era falso lo que decían y demandaba tanto a Unidad Editorial como al director Joaquín Manso y solicitaba "rectificación".

En la sentencia del pasado viernes, la Justicia ha avalado la información que publicó El Mundo así como las pruebas que la sostienen. "Estos datos de la entidad pública, no cuestionados ni sobre los que exista prueba en contrario, son coincidentes con los del contrato final y constan también en el propio documento interno de RTVE aportado por la demandante en el juicio sobre las fechas de modificaciones del contrato, en el que en la fecha del día siguiente [a la entrevista con Feijóo], 18 de julio, se confirma la solicitud de contratación", se puede leer en dicha sentencia.

Por su parte, Silvia Intxaurrondo pedía rectificación del periódico alegando que la renovación en realidad fue "un nuevo contrato mercantil con la cadena" y que no fue en la fecha señalada por El Mundo sino el "21 de agosto" y que "tampoco se inició el proceso de contratación en esa fecha". Asimismo, la periodista refrendaba que "la cifra del contrato que recogía el titular no es correcta" pues "no es el salario sino un límite salarial impuesto en el contrato como techo máximo para el caso de que presenten 520 programas en dos años".

Finalmente, el fallo ha denegado el derecho de rectificación y afirma que "no puede ser calificada de errónea la noticia por cuanto el empleo del término renovación se apoya en el hecho cierto de la continuidad de la demandante como presentadora que ya existía en el momento de la entrevista , aunque desde un punto de vista jurídico se tratase de un contrato nuevo, con otras condiciones o incluso con otra persona, ya que se hizo con la sociedad que en fechas posteriores fue constituida por la propia demandante y su esposo, lo cierto es que suponía la continuidad de la periodista en la cadena".

Tras la publicación de la sentencia, Silvia Intxaurrondo ha vuelto a señalar al citado diario acusándole de volver a "mentir". "Sólo una información falsa necesita ser rectificada y completada y corregida y aclarada", empieza diciendo antes de recordar toda la polémica con El Mundo. "Resumiendo: la jueza, no yo, afirma que El Mundo ha "rectificado", "completando", "CORREGIDA" y "aclarada" su información a lo largo de 4 días y por ello no admite lo que ella considera una "nueva rectificación". Lejos de avergonzarse, El Mundo pretende vender como triunfo lo que en realidad no es más que la evidencia de su mala praxis ya habitual", termina diciendo la presentadora.