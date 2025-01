Los 12 grandes estrenos que nos trae TVE para arrancar 2025 revalidando la segunda plaza

Al igual que hizo Telecinco, TVE también aprovechó la Nochevieja para lanzar su tradicional promo con las apuestas para este 2025. Y es que la cadena pública quiere luchar por el liderazgo y revalidad su segundo puesto por encima de Telecinco, con una batería de 12 potentes bazas en este inicio de año.

Por el momento, TVE es la única cadena que no ha puesto fecha a ninguna de sus nuevas apuestas mientras Telecinco y Antena 3 ya han movido ficha y han programado algunos de sus estrenos para estas primeras semanas de enero.

Uno de los programas que seguirá en la parrilla de TVE tras haberse convertido en la revelación de la temporada será 'La Revuelta'. El programa de David Broncano regresará tras su parón el próximo martes 7 de enero frente a 'El Hormiguero'.

En lo que respecta al prime time, La 1 contará con grandes estrenos en este inicio de año. Uno de ellos será la segunda edición de 'Bake Off: famosos al horno' con Yurena, Isabel Gemio, Lidia Torrent, Carmen Morales, Cristina Tárrega, Nagore Robles, Cósima Ramírez, Pol Esparagaró, Mario Marzo, Mark Vanderloo, Maestro Joao, Finito de Córdoba, Víctor Sandoval y Mario Jefferson como concursantes.

Quién también regresará al prime time de La 1 será 'Maestros de la costura', aunque con una gran novedad y es que será su primera edición 'Celebrity'. En ella veremos a Rosa López, Mónica Cruz, Laura Sánchez, Carmen Farala, La Terremoto de Alcorcón, María Esteve, Silvia Superstar, Canco Rodríguez, Óscar Higares, Eduardo Casanova y Edu Soto demostrando sus dotes como costureros.

También en el terreno del entretenimiento tendremos el 'Benidorm Fest 2025', la que es la cuarta edición del festival que sirve para elegir a nuestro representante. Los 16 artistas lucharán en las dos semifinales del 28 y 30 de enero y en la gran final del 1 de febrero.

Otra de las novedades con las que cuenta La 1 es 'That's my jam: que el ritmo no pare', el formato musical presentado por Arturo Valls que dará el salto de Movistar Plus+ a TVE con la intención de replicar el éxito de 'La resistencia'. Otro formato que cambia de cadena es 'The floor', que tras una temporada en Antena 3 da el salto a La 1 con Chenoa como nueva presentadora.

Y quién se estrenará en TVE a lo largo de este 2025 es Lara Álvarez con 'La conexión', un nuevo concurso que combinará elementos reales con realidad aumentada. Quién también regresará este año al prime time de la cadena pública es José Mota junto a Patricia Conde y un renovado plantel de colaboradores con 'José Mota No News', una renovada temporada de 'José Mota Live Show'.

En el terreno de la ficción, TVE cuenta con grandes apuestas como 'Ena', basada en la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la reina Victoria Eugenia con Kimberley Tell como protagonista y Javier Olivares ('El ministerio del tiempo') como creador de la misma. También estrenará 'Asuntos internos' sobre una comisaría de un barrio obrero de Madrid de los años 70 y que está protagonizada por Carla Campra, Laia Manzanares, Silvia Abascal y Nacho Fresneda, entre otros.

Por último, TVE también anuncia la emisión de la Copa del Rey así como el estreno de 'Campeonex', la secuela de la premiada 'Campeones' que se estrenará este año en televisión.