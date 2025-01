Inés Hernand se pronuncia sobre un salto de 'Sálvame' a TVE y precisa su programa con Alba Carrillo

El Benidorm Fest 2025 se prepara para la celebración de su gran final este sábado 1 de febrero a partir de las 22 horas en TVE. La preselección española para elegir al próximo representante de España en el próximo Festival de Eurovisión se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario eurovisivo.

Este año, el Benidorm Fest ha contado con una gran novedad: la joven y carismática Inés Hernand es de nuevo la encargada de presentar las dos semifinales y la gala final, junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo. La cómica, presentadora y creadora de contenido, conocida por su desparpajo y cercanía, es la encargada de aportar esa frescura y energía a la preselección.

Su regreso como conductora refuerza la apuesta por una imagen moderna y accesible, buscando conectar con un público diverso y ampliado. Hernand, con su sólida presencia en redes sociales y su habilidad para conectar con la audiencia, ilusiona como la presentadora ideal para liderar el 'Benidorm Fest'. De todo ello y más hemos hablado en exclusiva con la madrileña. ¿Qué rumbo está tomando el festival? ¿Cómo ve a la nueva RTVE?

Inés, has vuelto a la primera línea del Benidorm Fest.

INÉS - Me hace bastante ilusión que cuenten conmigo para la gala principal, por así decir, pero el año pasado estuve también muy contenta en mi digital y en mi post con Aitor Albizua, que me eché media risa. Y yo, mientras pueda seguir formando parte del 'Benidorm Fest', estaré muy contenta, aunque sea desde redes.

No te has despegado desde el primer año. ¿Hacia dónde dirías que tiene que ir este 'Benidorm Fest'? Porque este año hemos visto que, por ejemplo, vemos tres mujeres y mucha visibilidad LGTB en la nómina de presentadores.

INÉS - Hacia el éxito. O sea, va hacia el absoluto y profundo éxito. Yo creo que es un año con mucha variedad musical también, mucho pop urbano, o sea, nuevos ritmos, nueva cosa. También tiene un poquito de esas caras que estábamos viendo, Sonia y Selena o Melody.

Hay mucho petardeo también…

INÉS - Yo creo que es una cosa que está virando hacia el entretenimiento, hacia pasárselo bien. Y hacia no tomárselo tan en serio, por así decirlo. Por supuesto, lo musical es lo prioritario y hay muchas seriedades respecto de la elección hasta la puesta en escena de todo eso, pero quieren que sea un completo, quieren que sea una experiencia en sí misma 360º de que la peña se lo pase genial y eso es lo que vamos a intentar. A mí me hace muchísima ilusión de verdad poder estar. Y lo digo con franqueza. Y ojalá llegar a las casas de todas las personitas que nos vean y trasladarles todo ese cariño, porque nos apetece mucho.

¿Has escuchado mucho las canciones?

INÉS - Mucho no, las he escuchado algunas. A mí algunas que ya he dicho que me gustan bastante, aunque sean más unpopulares. Por ejemplo, la de 'Raggio Di Sole'. La gente es como "Ah, la Raggio Di Sole es como...". Amore, a mí me gusta. ¿Sabéis que se presentó ese señor a 'Eurovisión' en su momento?

Sí, hombre… al festival de Benidorm.

INÉS - Es un Lollipop máximo, pero sí, me están gustando algunas. Daniela Blasco me mola, ¿eh? Ella... She's amazing. Luego, después, Celine Van Heel me gusta... También la propuesta de La Chispa es divertida. Todo esto hay que verlo en escena, pero sí, estoy en bucle, hija. Y además, también, y más importante, me estoy instruyendo. Que una, ante todo tiene que ser intrusa profesional hasta las últimas, que es leyéndose todo un poco.

¿Crees que tenemos la canción para ganar Eurovisión?

INÉS - Hombre, claro, hijo, si no lo creyese... Y aunque no lo creyese, ¿qué te digo: No, no lo creo, ¿la verdad? Pues no (bromea...).

INÉS - Tú sabes que Eurovisión no solo depende de ti, sino del resto como en general en la vida, por cierto. Entonces, yo creo que estamos haciendo máximos esfuerzos por presentar las mejores candidaturas y, sobre todo, somos unos disfrutones. Bien has dicho que en Eurovisión cada vez que llega a España es como "Ole". Claro, es fuerte también. También conceptuemos ese momento en el que aparece España, que piensan que somos súper latinos y tal.

Hablando del rumbo del 'Benidorm', también el rumbo de TVE parece que está cambiando. 'La Revuelta' lo ha petado todo. Y tú vas a tener también ahí un programa en prime time, con Alba Carrillo, 'Pasa sin llamar'.

INÉS - Sí, no lo sabemos todavía. No sabemos ni la fecha de estreno ni la franja, pero que sea lo que tenga que ser.

Se está apostando por el show.

INÉS - Hombre, claro, se está apostando por la risa, por el entretenimiento, por conectar también con nuevos públicos, nuevas cosas. Al final, acumulas, ¿sabes? Hay espacio para todo, ¿sabes? O sea, yo veo al final la parrilla. Si tú compras la revista TP y miras la parrilla semanal de lo que va a ser Televisión Española y otros medios, creo que se ofrece bastante variedad. Entonces, hija, pues claro, un poquito de diversión. También en algún momento se tendrá que jubilar X o Y. Y yo tengo derecho a trabajar hasta los 67 años, que va a ser mi edad de jubilación.

Bueno, por ahora…

INÉS - En este año, por lo menos, sí.

Se está hablando mucho del salto de la gente del mundo 'Sálvame' a Televisión Española. ¿Cómo sería para ti la llegada de ellos?

INÉS - Pues divertida. Yo creo que son unos animales televisivos, unos profesionales excelentes. Si les piden que se adecúen a una cosa como del directo, pero más comedidas, de sobra.

¿Los ves?

INÉS - Yo los veo perfectamente.

¿A Kiko Matamoros?

INÉS - Sí. Me parecería muy divertido ver eso. Sí, ¿verdad? Pero creo que están muy a gusto donde están. Ellos tienen su lenguaje y en sí mismo también el lenguaje comunicativo como tan digital, tan... No sé, pues eso, los tiros de cámara, así como con los ataques de zoom, etcétera, me parece una cosa como también en sí misma un programa. Entonces, bueno, no sé si eso tendría tanto match, sino que a lo mejor tendrían que reformular un poco lo que están proponiendo ahora. Pero siento que sí. O sea, para mí sí. Yo los compraría al toque. Yo, si me dejasen de directora de programación. Madre mía, chicos…

Los tenías ahí la tarde.

INÉS - Estábamos con una consulta parlamentaria al segundo (bromea)...

Si saltan a Televisión Española, el nombre quizá tiene que cambiar, ¿qué nombre te gustaría ponerles al programa?

INÉS - 'Sálvese'. Claro, sálvese usted. Sería divertido, pero creo que no puedo jugar ni con la raíz, ¿no? Salvatore Ferragamo le pondría de nombre.

Inés, te deseamos toda la suerte del mundo en el Benidorm Fest 2025. Que te veamos año tras año.

INÉS - A ti, cariño.