Ferreras lanza una de las sentencias más sonadas contra Miguel Ángel Rodríguez en 'Al Rojo Vivo'

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declaraba este miércoles en los juzgados por la causa contra el fiscal general del Estado. Sobre ello han hablado en 'Al Rojo Vivo', donde Antonio García Ferreras ha criticado duramente al asesor de la presidenta madrileña.

Durante el juicio, Rodríguez acusó a La Sexta de mentir sobre una información que publicó el pasado 13 de marzo sobre el caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Según la cadena de Atresmedia, el asesor de la presidenta madrileña ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos de fraude fiscal.

Sin embargo, ahora se ha sabido que la noticia publicada por La Sexta era verdad: fue la defensa de González Amador quien ofreció un pacto a la Fiscalía, y no al revés. "Estamos ante un Miguel Ángel Rodríguez que acusa a la Sexta de mentir, cuando el que miente es él, y cuando le pillas dice: 'Es que yo no lo sabía'. Él es el que filtra que la Fiscalía ofrece un pacto a González Amador. Y es mentira", explica Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo'.

García Ferreras, muy duro con Miguel Ángel Rodríguez

El presentador insiste en que "el que pide un pacto, para llegar a un acuerdo, es el novio de Ayuso a la Fiscalía y la Fiscalía responde que está dispuesta a negociar. Por tanto, el primer paso lo da la defensa de Alberto González Amador y no la Fiscalía. Él cuando le pillamos en esto dice: 'Ay que no mentía yo, que no sabía yo ese detalle'".

Por lo tanto, La Sexta contó la verdad. De hecho, el propio Miguel Ángel Rodríguez se justificaba diciendo que no sabía que había existido un correo anterior y por eso se atrevió a señalar que La Sexta mentía. "La información de La Sexta, de Alfonso Pérez Medina, jefe de información de Tribunales, fue impecable", ha sentenciado García Ferreras.