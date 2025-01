Fernando Díaz de la Guardia reaparece ante Juan y Medio tras su marcha forzosa de Mediaset

Fernando Díaz de la Guardia dio un giro radical a su vida cuando se vio obligado a retirarse de los platós de televisión a raíz de una parálisis facial. Hace un año, el presentador abandonaba 'Cuatro en día' y ponía en pausa su vida profesional para enfocarse en su recuperación. Y pese a que en los últimos meses se ha ido reincorporando al medio detrás de cámaras como editor de 'Andalucía de tarde', su primera aparición no se ha fraguado hasta este jueves.

El presentador reaparecía en 'La tarde, aquí y ahora' junto a Eva Ruiz y Juan y Medio para hacer balance sobre la lucha que ha enfrentado este último año. "Se ha recuperado, pero nos ha dado un susto importante", advirtió el conductor del espacio de Canal Sur antes de que el de Granada explicase por qué llevaba unas gafas de sol puestas.

Fernando Díaz de la Guardia muestra su rostro actual tras sufrir parálisis facial

"Vengo con ellas porque la parálisis facial hace que no parpadee por el ojo derecho, y las luces de los focos me hacen daño. Se me reseca mucho el ojo continuamente y se puede ulcerar. Pero ya que estoy aquí, en mi casa, me las voy a quitar para que la gente me recuerde, este soy yo", anunció Fernando Díaz de la Guardia antes de mostrar a los espectadores su rostro actual tras meses de recuperación.

Entonces, rememoró todo lo ocurrido a principios del 2024 y cómo su nueva etapa profesional en Cuatro se vio frustrada. "Esto arranca el día de Reyes. Abriendo los regalos con los niños, me encontré con este presente tan inesperado, en forma de parálisis fácil. En cosa de minutos, me veo en una ambulancia. Ahí fue el primer choque", comenzó rememorando el periodista.

"Pensaban que tenía un ictus, pero se descartó rápidamente ese origen y se diagnostica un origen vírico. Esto es el virus de la varicela, que se reactivó en mi cerebro, arrasando el nervio fácil", aseguró Fernando Díaz de la Guardia, que compartiría entonces la peor parte de esos primeros días. "Lo más grave es que se me paralizó el párpado y cuando bebía se me caía el líquido, porque no tenía fuerza en el labio. En definitiva, se me había quedado media cara caída y paralizada", sentenció el invitado.

Sobre las secuelas: "No pierdo la esperanza en recuperar el parpadeo"

Y no dudó en compartir algunas de las otras secuelas que arrastró tras el delicado episodio. "Además, tenía la dicción muy afectada, sobre todo las sílabas bilabiales. Era muy frustrante escucharme, porque yo he sido locutor casi desde niño", lamentó de la Guardia. "En el mes de mayo floreció mi sonrisa, y eso me cambió muchísimo la mentalidad. Yo ya no estoy en lo que me falta, sino en lo que tengo. No pienso en que no parpadeo, sino en que puedo sonreír, que es algo que se contagia", explicó entonces, narrando su mejora poco a poco.

"Ahora quiero aprovechar que soy comunicador, que tengo cierta cuota de popularidad, para dar visibilidad a los problemas que tiene la gente, problemas como el mío", insistió Fernando de la Guardia, que todavía tiene por delante más trabajo para recuperarse completamente. "Estoy en el mes 12 de mi recuperación, todavía tengo cuatro o cinco meses por delante para seguir evolucionando positivamente, con lo que no pierdo la esperanza de recuperar el parpadeo", aseguró el andaluz.

Pese a su buen progreso, el presentador se mantiene con los pies en la tierra ante una posible recaída. "No he pensado nunca en ir a peor, pero sí he tenido miedo a que volviera a producirse. A volver a experimentar desde el principio todo lo que he sufrido", advirtió de la Guardia. "Para cualquier persona esto es una desgracia, pero para un presentador es una tragedia", sentenció el invitado de Juan y Medio.

"Es importante estar en el momento, porque las cosas se acaban"

"Yo estaba trabajando en una cadena nacional, con proyectos, y al final la herramienta más evidente de un presentador, que es la cara, se había visto condicionada por completo. A partir de ahí, surge la adaptación. La frase, lo que sucede, conviene, no, hombre, no, a mí no me conviene, me conviene solo la adaptación", recordó Fernando Díaz de la Guardia, rememorando su puesto en 'Cuatro al día' junto a Verónica Dulanto, que más tarde fue cancelado.

"Antes vivía en el mañana, como todo el mundo, en lo que tenemos que hacer al día siguiente. Ahora, en cambio, estoy en el presente, en el ahora. Me he ordenado. Creo que es importante estar en el momento, porque las cosas se acaban", subrayó el presentador como consejo a todos los presentes. "Siempre pensamos que la enfermedad no nos pasa a nosotros, es algo de otros, pero cuando le sucede a uno…", señaló el de Granada.

Y es que, asegura que ahora tiene más que clara la actitud con la que afronta cada día. "Yo ahora celebro la vida. Estoy en ese punto de mi vida, en el de vivir el momento", subrayó felizmente Fernando Díaz de la Guardia, que lanzó entonces un mensaje para todos los compañeros de profesión que le mandaron mensajes. "La vida es preciosa, hay que disfrutarla. Si tenemos un entripado, tres días, eso hay que escucharlo", aseguró el presentador.

"Yo hace 10 años presentaba con la cara dormida, no lo he contado nunca, pero como nadie lo notaba, 'show must go on'. 10 años después, la vida me dio un segundo aviso. Que no me dé un tercero. Hay que disfrutar lo que cada uno tiene, porque la vida es maravillosa", terminó sentenciando el presentador entre aplausos del público de 'La tarde, aquí y ahora'.