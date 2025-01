Este es el futuro de Àngel Llàcer y Carlos Latre en el jurado de 'Tu cara me suena 12' en Antena 3

'Tu cara me suena' se encuentra en plenos preparativos para su doceava temporada, que estará marcada por importantes regresos y una histórica baja. El formato de Gestmusic recuperará a Àngel Llàcer como juez después de su abrupta baja en la última temporada a raíz de su hospitalización. Sin embargo, en esta nueva entrega tendrán que sumar un nuevo rostro al jurado, ya que Carlos Latre no estará presente.

A punto de cumplir 15 años de liderazgo en Antena 3, el concurso de imitaciones calienta ya motores para su nueva temporada. Si bien Lolita y Chenoa retomarán su puesto en el jurado como es habitual, esta temporada será especial ya que volverán a encontrarse con uno de los miembros más queridos del programa, el apodado presidente de la mesa de valoraciones.

Àngel Llàcer retomará su puesto de juez en 'Tu cara me suena', mientras se busca sustituto para Carlos Latre

Según avanza El Confidencial Digital, Àngel Llàcer retomará su actividad televisiva como presidente del jurado de 'Tu cara me suena 12', regresando a su puesto como juez tras el revés de salud que le alejó de los platós a principios de año. El catalán tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones por una infección estomacal a raíz de una bacteria que contrajo en uno de sus viajes a Vietnam en 2023.

Àngel Llàcer en 'Collapse'

Durante su segundo paso por el hospital, la situación del actor se volvió crítica, por lo que pausó su participación en el concurso de Antena 3 y sus otros compromisos laborales. Un hiato que se extendió a lo largo del año debido a la aparatosa recuperación que ha enfrentado durante los últimos meses. Su testigo lo cogieron estrellas del formato como Santiago Segura o Silvia Abril.

Y puede que uno de esos rostros familiares de 'Tu cara me suena' sea uno de los elegidos para cubrir el hueco de Carlos Latre, que por primera vez en la historia del programa, no ocupará su puesto de juez en la mítica mesa. El motivo de la ausencia del compañero de Àngel Llàcer responde a su salida de Atresmedia tras fichar en Mediaset el pasado septiembre con el extinto 'Babylon Show'.

Carlos Latre, en tierra de nadie tras el fracaso de 'Babylon Show'

La ambiciosa apuesta de Telecinco, que el showman conducía junto a Marta Torné entre otros rostros, duró apenas 3 semanas de duelo contra los grandes titanes del access prime time. Si gran parte de sus derrotas llegaron de la mano de 'El Hormiguero', una vez 'La Revuelta' desembarcó en TVE, el formato quedó cancelado tras no conseguir los resultados esperados.

Una aventura fallida que, de seguro, será una mala noticia para Àngel Llàcer, que ya durante una entrevista con Mundo Deportivo, expresó su deseo de regresar a 'Tu cara me suena' junto a Carlos Latre. "Que no me lo cambien. Y si me lo cambian, pues no sé… ya se verá", lamentó el director, que en esta próxima temporada deberá conformarse con Chenoa y Lolita como los rostros veteranos del concurso de imitaciones.