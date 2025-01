Àngel Llàcer comunica su baja médica que podría apartarle de 'Tu cara me suena'

Hace casi un año que Àngel Llàcer volvió a nacer. El catalán estuvo entre la vida y la muerte tras contraer una infección bacteriana durante un viaje a Vietnam. Estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos y, dada la gravedad de la situación, llegó a despedirse de los suyos. Aquello le apartó totalmente de la televisión.

Por tal motivo tuvo que dejar su trabajo en 'Tu cara me suena', donde tuvieron que buscarle un sustituto. El pasado mes de octubre, regresó al trabajo para presentar el concurso 'Soc i Seré', que se estrenará en TV3 este 2025. Sin embargo, en estos momentos vuelve a estar "de baja", tal y como ha reconocido él mismo en el programa 'Col·lapse', a donde acudió este sábado, 11 de enero.

En el espacio de TV3 Àngel Llàcer ha explicado cómo está llevando la rehabilitación para recuperar la movilidad, ya que, tras lo ocurrido, tuvo que aprender a volver a andar. El presidente del jurado de 'Tu cara me suena' reconoce que se siente "envejecido". Aunque confiesa tener "muy buen ánimo", si bien no se ve con más ganas de vivir que antes: "Yo ya tenía ganas de vivir. De lo que tengo más ganas es de estar con mis amigos".

Como lleva la recuperación ÁNGEL LLACER pic.twitter.com/fUH2C7fHbf — TVMASPI (@sebas_maspons) January 12, 2025

Àngel Llàcer vuelve a pedir la baja médica

Y es que, eso es algo que no siempre pudo hacer debido al alto ritmo de trabajo que llevaba, algo que ahora no ocurre. "Antes trabajaba y ahora no trabajo", le contó a Ricard Ustrell en el citado programa. Tras salir del hospital, Àngel Llàcer se autoconvenció de que tenía que volver a trabajar pero, cuando apenas llevaba 15 días de rodaje en 'Sóc i Seré', se dio cuenta de que "empezaba a renquear". Por este motivo ha vuelto a pedir la baja médica y, de esta forma, poder centrarse en su recuperación.

Fue durante un viaje a Vietnam donde el catalán contrajo una bacteria que a punto estuvo de costarle la vida. Así lo explicó él mismo: "Yo me fui de vacaciones a Vietnam y te dicen 'no comas esto'. Yo que me lo como todo… comía en la calle. Y ahí cogí una intoxicación. De la intoxicación me curé, pero volví de allí y el bicho ha vivido en mí hasta que se ha reproducido en mi intestino".

"El bicho seguía campando y si te come un órgano vital, adiós. Me dijeron que en esta operación o salía sin pierna o no salía", contó. Ya que la bacteria se había "comido" el 30% de su gemelo. Finalmente, tras varias operaciones y una casi imputación, Àngel Llàcer comenzó, muy lentamente, su recuperación. Ahora, casi un año después, su lucha continúa.