El zarparzo de Isabel Rábago con su sorprendente nuevo trabajo tras su salida de Mediaset

Tras más de dos décadas vinculada a Mediaset, Isabel Rábago entraba de lleno en el 2025 despidiéndose de su puesto habitual en 'Vamos a ver'. Y si bien decidió lanzar un comunicado tras la oleada de rumores sobre su supuesto despido, la periodista se ha mantenido en silencio a la hora de desvelar su próximo proyecto. Y al parecer, la colaboradora estaría pensando en alejarse de la televisión durante un tiempo.

"Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar", zanjó la tertuliana televisiva en un comunicado para desmentir las especulaciones sobre su despido del grupo de Fuencarral. Y tras semanas de incertidumbre, ahora El Confidencial Digital ha avanzado el nuevo rumbo que ha tomado la periodista en su trayectoria profesional.

Isabel Rábago desaparece de la televisión para convertirse en abogada

De acuerdo con el citado medio, Isabel Rábago estaría valorando dejar a un lado su faceta televisiva para centrarse en su otra especialización, y ha empezado a trabajar como abogada. Cabe recordar que la antigua colaboradora de 'Vamos a ver' completó hace unos meses el Máster de Acceso a la Abogacía. Si bien comenzó su formación jurídica hace cinco años, no ha sido hasta ahora cuando se ha colegiado como ejerciente.

Desde su salida de Telecinco, la periodista ha disfrutado de su tiempo libre recorriendo destinos como Sevilla y Holanda. Y a lo lejos han resonado posibles ofertas del mundo televisivo que quedarían en un segundo plano de centrarse en su nueva etapa como abogada. Según recuerda dicho medio, varias fuentes del sector apuntaban a un posible fichaje por parte de Antena 3 o TVE.

Ni la periodista ni ninguna de las cadenas han confirmado o desmentido los rumores. Por lo que habrá que esperar a un futuro comunicado por parte de la televisiva, como el que lanzó hace unas semanas, para conocer si alguna de estas especulaciones sobre su siguiente movimiento son ciertas o tan solo meros rumores como los que desmintió sobre su polémico cese del grupo de comunicación.